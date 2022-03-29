Курс валют в Украине: что происходит с евро и злотым

Рассказываем, что происходит с официальным курсом валют в Украине 29 марта

Курс евро и злотого опять опустился / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на вторник, 29 марта.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта НБУ.

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Итак. 29 марта курс евро составляет 32,07 грн, что на 12 копеек меньше, чем 28 числа. Курс злотого также снизился (на 1 копейку) и составил 6,8 грн.

Напомним, что курс доллара в Украине остается "замороженным" Нацбанком, как и торги на Межбанке. Это произошло сразу после нападения РФ на Украину, 24 февраля.

Что происходит с долларом на черном рынке?

После начала войны в Украине активизировался так называемый черный рынок, на котором спекулянты полулегально продают наличную валюту.

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Курс на нем, на удивление, не превышает 32-34 грн за доллар, что не сильно отличается от зафиксированного НБУ – 29,25 грн.

Такой относительно невысокий, учитывая сложившееся обстоятельства, курс обусловлен следующими причинами:

банковская система имеет значительный запас финансовой крепости;

у населения нет особой нужды идти за долларом на черный рынок, поскольку тем, кто выехал за границу, удобнее пользоваться картой, а остальным вполне хватает официальной банковской системы;

у НБУ сейчас гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу.

Однако все эксперты единогласно не рекомендуют покупать валюту на черном рынке, поскольку спекулянты могут продать вам доллар по настолько завышенному курсу, что заработать на обратной конвертации у вас не выйдет.

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