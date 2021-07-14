Курс долара застиг, але над гривнею нависли загрози

Що відбувається з курсом на міжбанку і які перспективи в української валюти, розповів фінансовий аналітик

Скуповувати долари поки що не рекомендують / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Доларом 14 липня після зростання офіційного курсу торгують на міжбанку в районі 27,32 грн. Вся активність аграріїв з продажу валюти повністю поглинається покупцями і нерезидентами, які пасивно купують валюту. У найближчі дні курс, найімовірніше, збережеться на цьому рівні, базовий торговий коридор становитиме 27,25-27,4 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Ризики для гривні становлять:

висока інфляція та ціни на енергоносії;

та ціни на енергоносії; перспективи нових епідеміологічних обмежень у зв'язку зі штамом "Дельта";

можлива втрата доходів від транзиту газу;

ймовірність ескалації воєнного конфлікту на Донбасі та на кордонах.

Позитивним фактором є перспектива отримання до кінця літа фінансової допомоги від МВФ в 2,7 млрд доларів. Також, ймовірно, ринок позитивно відреагує на кадрові призначення в НБУ.

Тим часом нерезиденти продовжують виходити з ОВДП в зв'язку з високою інфляцією і низькою (недостатньою за рівнем ризиків) прибутковістю гривневих державних облігацій. Наприклад, з початку липня нерезиденти вивели 1,6 млрд гривень з ОВДП.

"Ці кошти спрямовані на купівлю валюти, але в невеликих обсягах, щоб не зірвати курс гривні в сильну девальвацію. Своєю чергою нерезиденти майже повністю зупинили купівлю держоблігацій. На аукціоні у вівторок було залучено 9,8 млрд гривень", – зазначив експерт.

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Нагадаємо, раніше в НБУ знайшли заміну Дмитру Сологубу – новим заступником глави регулятора призначено Сергія Ніколайчука.

А про те, що буде з курсом гривні в середньостроковій перспективі й чи варто запасатися валютою, дивіться в сюжеті: