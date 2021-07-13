Пройшов шлях від економіста до заступника міністра. Хто такий Сергій Ніколайчук і чим він займатиметься в НБУ

За 15 років роботи в НБУ він пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу

У Національному банку України кадрові перестановки. Замість звільненого заступника голови НБУ Дмитра Сологуба на його посаду прийшов Сергій Ніколайчук, який тепер відповідатиме за роботу блоку "Монетарна стабільність".

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Його кандидатуру для призначення на цю посаду подав Раді Національного банку глава Нацбанку Кирило Шевченко.

У блок "Монетарна стабільність" входять:

Департамент монетарної політики та економічного аналізу;

Департамент статистики та звітності;

Департамент фінансової стабільності;

Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ;

Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Хто такий Сергій Ніколайчук

У Національному банку України працював з 2004 по 2019 рік. Пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

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Майже пів року (до квітня 2020 року) обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Там він відповідав за аналітичну підтримку рішень з питань економічної політики, макроекономічний прогноз і залучення інвестицій в Україну.

Потім він працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень, підготовку аналітичних продуктів компанії, а також за розробку відповідних рекомендацій для клієнтів компанії.

У квітні 2020 року став науковим співробітником Київської школи економіки. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка він викладає.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосив догану Дмитру Сологубу та іншому заступнику голови Нацбанку – Катерині Рожковій. Глава НБУ Кирило Шевченко тоді пояснив, що Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", даючи коментарі про співпрацю України і МВФ. Пізніше догану Сологубу і Рожкової скасував суд.

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко: