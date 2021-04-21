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Скандальну догану Рожковій та Сологубу скасував суд – ЗМІ

21 квітня, 15:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Окружний суд повністю задовольнив позов Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба про рішення Ради Національного банку

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував рішення Ради НБУ про догану Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Позов подавали самі Рожкова і Сологуб. Вони вимагали, щоби рішення Ради НБУ визнали протиправним, і цей позов був повністю задоволений, повідомляє НВ Бізнес з посиланням на неофіційні джерела.

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За їхніми даними, ОАСК виніс рішення ще 2 квітня. Також наголошується, що це питання тепер буде розглядати апеляційна інстанція.

Нагадаємо, 2 жовтня 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосив догану Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Голова Нацбанку Кирило Шевченко тоді пояснив, що Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", даючи коментарі про співпрацю України і МВФ. Рожкова заявила, що це цензура.

Після цього Рожкову позбавили повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування прибрали ключові департаменти нагляду за банківським ринком і передали нові підрозділи.

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У березні 2021 року Рожкова після іншого інтерв'ю повідомила, що їй тепер заборонено коментувати теми внутрішньої ситуації в Нацбанку, кадрової політики, співпраці з МВФ тощо

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В Офісі президента вже заявляли, що стурбовані "внутрішніми чварами" в НБУ. У Володимира Зеленського закликали чиновників Нацбанку "відкинути персональні амбіції" та працювати заради макроекономічної стабільності України.

Рожкова і Сологуб вважаються членами команди попереднього голови НБУ Якова Смолія (соратника Валерії Гонтаревої), який в заяві про відставку скаржився на політичний тиск. 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.

Відео: Верховная Рада

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суд позов догана Рада НБУ Сологуб Рожкова ОАСК

Джерело: Сьогодні

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