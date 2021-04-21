Скандальну догану Рожковій та Сологубу скасував суд – ЗМІ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував рішення Ради НБУ про догану Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Позов подавали самі Рожкова і Сологуб. Вони вимагали, щоби рішення Ради НБУ визнали протиправним, і цей позов був повністю задоволений, повідомляє НВ Бізнес з посиланням на неофіційні джерела.

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За їхніми даними, ОАСК виніс рішення ще 2 квітня. Також наголошується, що це питання тепер буде розглядати апеляційна інстанція.

Нагадаємо, 2 жовтня 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосив догану Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Голова Нацбанку Кирило Шевченко тоді пояснив, що Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", даючи коментарі про співпрацю України і МВФ. Рожкова заявила, що це цензура.

Після цього Рожкову позбавили повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування прибрали ключові департаменти нагляду за банківським ринком і передали нові підрозділи.

У березні 2021 року Рожкова після іншого інтерв'ю повідомила, що їй тепер заборонено коментувати теми внутрішньої ситуації в Нацбанку, кадрової політики, співпраці з МВФ тощо

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В Офісі президента вже заявляли, що стурбовані "внутрішніми чварами" в НБУ. У Володимира Зеленського закликали чиновників Нацбанку "відкинути персональні амбіції" та працювати заради макроекономічної стабільності України.

Рожкова і Сологуб вважаються членами команди попереднього голови НБУ Якова Смолія (соратника Валерії Гонтаревої), який в заяві про відставку скаржився на політичний тиск. 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.

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