Прошел путь от экономиста до замминистра. Кто такой Сергей Николайчук и чем он будет заниматься в НБУ

За 15 лет работы в НБУ он прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа

Сергей Николайчук стал новым замглавы НБУ. Коллаж: "Сегодня"

В Национальном банке Украины кадровые перестановки. Вместо уволенного замглавы НБУ Дмитрия Сологуба на эту должность пришел Сергей Николайчук, который будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Его кандидатуру для назначения на должность подал Совету Национального банка глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В блок "Монетарная стабильность" входят:

департамент монетарной политики и экономического анализа;

департамент статистики и отчетности;

департамент финансовой стабильности;

департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений;

управление европейской интеграции и международных программ.

Кто такой Сергей Николайчук

В Национальном банке Украины он работал с 2004 по 2019 год. Прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

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Почти полгода (до апреля 2020 года) занимал должность заместителя министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Там отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в Украину.

Затем работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений, подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку рекомендаций для клиентов компании.

В апреле 2020 года стал научным сотрудником Киевской школы экономики. Преподает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Напомним, в октябре 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор Дмитрию Сологубу и другому замглавы Нацбанка – Катерине Рожковой. Председатель НБУ Кирилл Шевченко тогда объяснил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", давая комментарии о сотрудничестве Украины и МВФ. Позже выговоры Сологубу и Рожковой отменил суд.

3 июля 2020 года Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля руководителем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко: