Сологуб йде з НБУ – вже погодили дату звільнення

Якщо заступнику голови Нацбанку не встигнуть знайти заміну, йому доведеться затриматися в своєму кріслі

Термін повноважень Сологуба майже закінчився / Фото: прес-центр НБУ

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, який отримував догану, покине свою посаду 12 липня. Цей день стане останнім днем його повноважень, незважаючи на те, що формально термін спливає 10 липня (це вихідний день). Наразі Сологуб відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність".

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Таке рішення прийняла Рада Нацбанку. Після звільнення Сологуб зможе виконувати свої обов'язки до моменту, поки не йому не знайдуть заміну.

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"Національний банк визначається з підбором кандидатури майбутнього заступника голови Національного банку, який зможе не лише зберегти, але й примножити здобутки Національного банку у сфері монетарної стабільності", – додали в НБУ.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосила догану Дмитру Сологубу та іншій заступниці голови Нацбанку – Катерині Рожковій. Голова НБУ Кирило Шевченко тоді пояснив, що Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", даючи коментарі про співпрацю України і МВФ. Рожкова ж заявила, що це цензура. Пізніше догану Сологубу і Рожковій скасував суд.

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Рожкова і Сологуб вважаються членами команди попереднього голови НБУ Якова Смолія (соратника Валерія Гонтаревої), який у заяві про відставку скаржився на політичний тиск. 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.