Русский
$ 27,31
32,47
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Сологуб йде з НБУ – вже погодили дату звільнення

23 червня 2021 13:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Якщо заступнику голови Нацбанку не встигнуть знайти заміну, йому доведеться затриматися в своєму кріслі

Термін повноважень Сологуба майже закінчився

Термін повноважень Сологуба майже закінчився / Фото: прес-центр НБУ

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, який отримував догану, покине свою посаду 12 липня. Цей день стане останнім днем його повноважень, незважаючи на те, що формально термін спливає 10 липня (це вихідний день). Наразі Сологуб відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність".

Реклама

Таке рішення прийняла Рада Нацбанку. Після звільнення Сологуб зможе виконувати свої обов'язки до моменту, поки не йому не знайдуть заміну.

Читайте також: У Нацбанку частково змінилася структура: хто чим керує

"Національний банк визначається з підбором кандидатури майбутнього заступника голови Національного банку, який зможе не лише зберегти, але й примножити здобутки Національного банку у сфері монетарної стабільності", – додали в НБУ.

Не пропусти!
Німеччина – Угорщина: онлайн матчу Євро-2020 в групі смерті
Збірна Німеччини проти Угорщини

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосила догану Дмитру Сологубу та іншій заступниці голови Нацбанку – Катерині Рожковій. Голова НБУ Кирило Шевченко тоді пояснив, що Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", даючи коментарі про співпрацю України і МВФ. Рожкова ж заявила, що це цензура. Пізніше догану Сологубу і Рожковій скасував суд.

Реклама

Рожкова і Сологуб вважаються членами команди попереднього голови НБУ Якова Смолія (соратника Валерія Гонтаревої), який у заяві про відставку скаржився на політичний тиск. 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На пенсію –
На пенсію – "автоматом". Чи можна працювати з електронною трудовою після досягнення пенсійного вікуЕкономіка
Долар пішов на зліт! Злетить?
Долар пішов на зліт! Злетить?Фінанси
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяютьЕкономіка
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в Україні
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в УкраїніЕкономіка
Пенсії в Україні: чому перерахунок зазвичай відбувається 1 березня
Пенсії в Україні: чому перерахунок зазвичай відбувається 1 березняЕкономіка
Зеленський підвищує зарплату медикам: скільки отримуватимуть лікарі
Зеленський підвищує зарплату медикам: скільки отримуватимуть лікаріВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти