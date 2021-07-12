Україна протягне без траншу МВФ до наступної весни – експерт

За програмою stand-by траншу може вже й не бути / Фото: AFP

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа може виділити Україні 2,7 млрд доларів в рамках загального розподілу SDR в розмірі 650 млрд доларів. Ці гроші не будуть кредитом і до того ж допоможуть Україні впоратися з піковими виплати за зовнішнім боргом, що заплановані на вересень. Тому питання отримання наступного траншу від МВФ знову стане дуже актуальним лише навесні 2022 року.

Таку думку в коментарі сайту "Сьогодні" висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Метою загального розподілу є "задоволення довгострокових глобальних потреб в резервах в ході глибокої кризи з часів Великої депресії". Отже, для України та інших країн ці кошти не будуть кредитом. Кошти підтримають валютні резерви країни. В результаті Україна зможе з легкістю пройти пікові виплати за зовнішніми зобов'язаннями", – пояснив Шевчишин.

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Він нагадав, що Київ і МВФ погодили позиції з низки питань, необхідних для кредитування в рамках діючої програми. Йдеться в тому числі про антикорупційну реформу і реформу корпоративного управління.

Раніше заявлялося, що Україна отримає черговий транш кредиту, якщо в країні:

знову почне працювати Національне антикорупційне бюро;

буде введена кримінальна відповідальність за недостовірне і невчасне декларування;

буде прийнята нова редакція законопроекту по Вищій раді правосуддя.

"В результаті за даним напрямком процес залишається на паузі та, ймовірно, в перспективі йтиметься про нову програму кредитування. Втім, гострої потреби в коштах до весни вже не буде, тому в України будуть можливості виконати вимоги МВФ", – вважає Шевчишин.

Нагадаємо, наразі Україна знаходиться в 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. Наразі ведуться переговори про новий перегляд програми. Після нього рішення про транш буде приймати Рада директорів МВФ. При цьому багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.

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