Українська
$ 27,32
32,37
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Курс доллара застыл, но над гривней нависли угрозы

14 июля 2021 12:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Что происходит с курсом на межбанке и какие перспективы у украинской валюты, рассказал финансовый аналитик

Скупать доллары пока не рекомендуют

Скупать доллары пока не рекомендуют / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 14 июля после роста официального курса торгуется на межбанке в районе 27,32 грн. Вся активность аграриев по продаже валюты полностью поглощается покупателями и нерезидентами, которые пассивно покупают валюту. В ближайшие дни курс, скорее всего, сохранится на этом уровне, базовый торговый коридор составит 27,25-27,4 грн/долл.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Риски для гривни представляют:

  • высокая инфляция и цены на энергоносители;
  • перспективы новых эпидемиологических ограничений в связи с штаммом "Дельта";
  • возможная потеря доходов от транзита газа;
  • вероятность эскалации военного конфликта на Донбассе и на границах.

Позитивным фактором выступает перспектива получения до конца лета финансовой помощи от МВФ в 2,7 млрд долларов. Также, вероятно, рынок позитивно отреагирует на кадровые назначения в НБУ.

Тем временем нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ в связи с высокой инфляцией и низкой (недостаточной относительно уровня рисков) доходностью гривневых государственных облигаций. Так, с начала июля нерезиденты вывели 1,6 млрд гривен из ОВГЗ.

"Эти средства направлены на покупку валюты, но в небольших объемах, чтобы не сорвать курс гривни в сильную девальвацию. В свою очередь нерезиденты почти полностью приостановили покупки гособлигаций. На аукционе во вторник было привлечено 9,8 млрд гривен", – отметил эксперт.

Реклама

Напомним, ранее в НБУ нашли замену Дмитрию Сологубу – новым заместителем главы регулятора назначен Сергей Николайчук.

А о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долги
ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долгиФинансы
Валютный резерв Украины вырос на полмиллиарда долларов: в чем причина
Валютный резерв Украины вырос на полмиллиарда долларов: в чем причинаФинансы
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугах
Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугахЭкономика
Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курс
Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курсФинансы
Украинцам разрешили рассчитываться карточкой за наличные доллары и евро
Украинцам разрешили рассчитываться карточкой за наличные доллары и евроФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять