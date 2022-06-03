Курс долара летить вниз? Скільки коштує валюта в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

Розповідаємо, що відбувається з курсом долара в українських банках

Скільки коштує долар в банках 3 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 35,9 грн/дол, а купівлі — 35 грн. Зауважимо, що тиждень тому валюта мала інші значення — 36,6 грн і 35,5 грн відповідно, що є значно нижчим показником.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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3 червня банки ще більше знизили курс купівлі-продажу долара. Загалом ситуація має такий вигляд:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,7 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;

Укрексімбанк – 34 грн/35,5 грн;

Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;

ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;

Monobank — 31,5 грн/32,6 грн;

В Україні лопнув банк

Національний банк визнав Мегабанк неплатоспроможним через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації. Тепер фінустанову виводять з ринку.

Мегабанк потрапив до категорії проблемних ще 3 лютого і за даними регулятора, він мав суттєві порушення у різних сферах діяльності.

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Крім цих порушень Мегабанк не виконав вимоги НБУ щодо їх усуненні протягом визначеного терміну.

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", – наголосили в Нацбанку.

Раніше ми писали, у яких банках можна отримати пенсію під час воєнного стану.

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