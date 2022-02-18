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Курс долара та євро пішов на зліт – що відбувається

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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18 лютого, 09:17
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 18 лютого
Долар дорожчає
Долар дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 18 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,30 грн;
  • 1 євро – 32,20 грн;
  • 1 злотий – 7,15 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 22 копійки, а євро – на 26. Курс злотого став вищим на 6 копійок, а курс рублів залишився таким самим.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 17 лютого долар подорожчав на 22 копійки у купівлі та продажу. На завершення торгів він коштував 28,37/28,39 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 22 копійки у купівлі та на 23 у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,22/32,24 грн (купівля/продаж).

Що кажуть експерти

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, настрої учасників ринку зараз залежать виключно від військово-політичної обстановки на кордоні між РФ та Україною.

Нацбанк "спалює" валютні резерви на підтримку курсу гривні: за попередніми даними, на ці цілі вже витрачено майже 2 млрд. доларів США.

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Експерт вважає, що девальвація української національної валюти може призвести до зростання споживчої інфляції, що негативно позначиться на платоспроможності населення та темпах зростання економіки.

Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується", а також писали, скільки українцю потрібно грошей на перший час в іншій країні.

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