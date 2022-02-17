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Загроза поряд? Курс гривні на біржі різко впав через загострення на Донбасі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 13:57
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Розповідаємо, що відбувається з українською національною валютою на біржі 17 лютого та як це пов'язано з обстрілами на Сході
Гривня активно реагує на новини про ескалацію
Гривня активно реагує на новини про ескалацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська гривня різко впала стосовно долара після новин про початок обстрілів проросійськими бойовиками на Донбасі цілої низки мирних об'єктів.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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Відразу після початку раптової ескалації, близько 10-ї ранку, спостерігається різке зростання курсу долара щодо гривні.

Якщо раніше українська валюта трималася на позначці 28,15 грн/дол., то станом на 13.15 дня 17 лютого гривня впала до 28,33 грн/дол.

Тобто долар зріс на 0,81% за кілька годин.

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Хід торгів 17 лютого
Хід торгів 17 лютого / Фото: Investing.com, Колаж: Сьогодні

Тим часом довідковий курс гривні, який встановив Нацбанк на 17 лютого, – 28,09 грн/дол.

Що відбувається на Донбасі?

17 лютого російські бойовики розпочали артобстріли підконтрольної Україні території з окупованих частин Донбасу.

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Важка артилерія вдарила по селищу Станиця Луганська й один зі снарядів влучив у дитячий садок, коли там знаходилися діти та вихователі.

На цей час відомо про трьох поранених співробітників садка, 8 дітей евакуювали.

Пізніше російські найманці завдали удару по Мар'їнці, внаслідок чого одна з мешканок дістала осколкові поранення.

Також під обстріл потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова у Луганській області та ще кілька населених пунктів.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабного вторгнення, й розповідали, як не залишитися без грошей у такій ситуації.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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