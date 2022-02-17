Загроза поряд? Курс гривні на біржі різко впав через загострення на Донбасі

Розповідаємо, що відбувається з українською національною валютою на біржі 17 лютого та як це пов'язано з обстрілами на Сході

Гривня активно реагує на новини про ескалацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська гривня різко впала стосовно долара після новин про початок обстрілів проросійськими бойовиками на Донбасі цілої низки мирних об'єктів.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

Реклама

Відразу після початку раптової ескалації, близько 10-ї ранку, спостерігається різке зростання курсу долара щодо гривні.

Якщо раніше українська валюта трималася на позначці 28,15 грн/дол., то станом на 13.15 дня 17 лютого гривня впала до 28,33 грн/дол.

Тобто долар зріс на 0,81% за кілька годин.

Реклама

Хід торгів 17 лютого / Фото: Investing.com, Колаж: Сьогодні

Тим часом довідковий курс гривні, який встановив Нацбанк на 17 лютого, – 28,09 грн/дол.

Що відбувається на Донбасі?

17 лютого російські бойовики розпочали артобстріли підконтрольної Україні території з окупованих частин Донбасу.

Реклама

Важка артилерія вдарила по селищу Станиця Луганська й один зі снарядів влучив у дитячий садок, коли там знаходилися діти та вихователі.

На цей час відомо про трьох поранених співробітників садка, 8 дітей евакуювали.

Пізніше російські найманці завдали удару по Мар'їнці, внаслідок чого одна з мешканок дістала осколкові поранення.

Також під обстріл потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова у Луганській області та ще кілька населених пунктів.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабного вторгнення, й розповідали, як не залишитися без грошей у такій ситуації.