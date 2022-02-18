Курс доллара и евро пошел на взлет – что происходит

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 18 февраля

Доллар дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 18 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,30 грн;

1 евро – 32,20 грн;

1 злотый – 7,15 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 22 копейки, а евро – на 26. Курс злотого стал выше на 6 копеек, а курс рублей остался таким же.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

17 февраля доллар подорожал на 22 копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 28,37/28,39 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 22 копейки в покупке и на 23 в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,22/32,24 грн (покупка/продажа).

Что говорят эксперты

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, настроения участников рынка сейчас зависят исключительно от военно-политической обстановки на границе между РФ и Украиной.

Нацбанк "сжигает" валютные резервы в поддержку курса гривни: по предварительным данным, на эти цели уже потрачено почти 2 млрд долларов США.

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Эксперт считает, что девальвация украинской национальной валюты может привести к росту потребительской инфляции, что негативно отразится на платежеспособности населения и темпах роста экономики.

Раньше мы рассказывали, на какой отметке доллар окончательно "угомонится", а также писали, сколько украинцу нужно денег на первое время в другой стране.