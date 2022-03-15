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Коли в кишені лише 100 грн: що купити в магазині на кілька днів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 13:59
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Розповідаємо, що можна купити на 100 грн в Україні під час воєнного стану
Що вдасться купити на 100 грн
Що вдасться купити на 100 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на продукти в Україні на час воєнного стану контролюються державою. Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари. Відтак значного зростання цін на основні товари не відбулося.

"Сьогодні" розібралися, що зараз можна купити в магазині на 100 грн та чи вистачить цього, аби харчуватися декілька днів.

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Які сьогодні ціни в магазині

За даними Мінфіну, станом на 14 березня середні ціни у найпопулярніших супермаркетах на основні продукти такі:

  • гречка – 57,27 грн (за 1 кг);
  • пшоно – 25 грн (за 1 кг);
  • рис довгий – 47,65 грн (за 1 кг);
  • макарони пір’я – 28,35 грн (за 1 кг);
  • олія Олейна рафінована – 57 грн (850 мл);
  • борошно пшеничне – 21,80 грн (за 1 кг);
  • цукор кристалічний – 26,13 грн (за 1 кг);
  • зелений горошок – 29,97 грн (400 гр);

На молочні продукти ціни такі:

  • кефір Селянський 2,5% – 33,20 грн (950 мл);
  • масло Яготинське 73% – 60,15 грн (200 гр);
  • молоко Яготинське 2,6% – 19,90 грн (900 мл);
  • сметана Президент 15% – 32,75 грн (350 гр);
  • сир плавлений Ферма Дружба 55% – 16,33 грн (70 гр);
  • сир твердий Звени Гора голландський 50% – 331,90 грн (за 1 кг);
  • сир кисломолочний Простоквашино 9% – 54,13 грн (300 гр).

М'ясні продукти:

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  • ковбаса варена Алан лікарська – 248,15 грн ( за 1 кг);
  • куряче стегно – 103,90 грн (за 1 кг);
  • куряче філе – 123,40 грн (за 1 кг);
  • свинина ребра – 114,43 грн (за 1 кг);
  • сало домашнє – 159 грн (за 1 кг).
  • сардельки Ятрань молочні – 108,10 грн (за 1 кг).

З рибних продуктів можна за 80,73 грн за кілограм купити слабосоленого оселедця і за 93,23 грн за кілограм скумбрію свіжоморожену.

А за хліб пшеничний Цар Хліб нарізку за 600 гр доведеться віддати 25,50 грн. За 10 штук яєць курячих Ясенсвіт просять 39,80 грн. Гриби печериці коштують сьогодні 42 грн за кілограм.

Ціни за кілограм овочів такі:

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  • капуста білокачанна – 24,65 грн;
  • картопля – 15,50 грн;
  • цибуля біла – 33,20 грн;
  • морква – 23,33 грн;
  • буряк – 25,70 грн.

Що вийде купити

Гарнір з гречки та 400 гр сардельок обійдеться у 100,51 грн.

Також на 100 грн з лишком можна придбати продуктів на борщ без м'яса. Якщо купити кілограм картоплі, по 500 гр цибулі, моркви, буряка, і ще 1,5 кг капусти і 350 гр томатної пасти – все це вкладеться у 122,59 грн.

Якщо спробувати зробити гарнір з 0,5 кг свинячого ребра та 700 гр рису довгого, і додати до цього буханку хліба, то заплатити доведеться 116 грн.

Або ж якщо до кілограма картоплі додати ікру з кабачків (500 гр за 28,20 грн) та 400 гр курячого філе – то в сумі вийде рівно 93 грн.

Зекономити можна і завдяки тому, що купувати лише базові крупи чи картоплю, а до них додавати домашню консервацію чи інші запаси.

Ситуація з цінами

Після початку війни Росії проти України, мережа АТБ запровадила низку обмежень при купівлі продуктів. Клієнти можуть купити лише по дві одиниці найпопулярніших товарів – хліба, батона, круп, цукру та солі, макаронів та олії.

Працівники Держпродспоживслужби почали фіксувати націнки на продукти й соціально значущі товари в окремих магазинах 28 та 1 березня. На такі дії власників бізнесу неодноразово скаржилися й самі покупці, в яких також відмовлялися приймати оплату банківськими картками.

Раніше ми розповідали про дієві способи, як урятувати продукти в холодильнику, якщо під час війни раптово зникло світло.

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