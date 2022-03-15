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Когда в кармане всего 100 грн: что купить в магазине на несколько дней

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 13:59
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Рассказываем, что можно купить на 100 грн в Украине во время военного положения
Что удастся купить на 100 грн
Что удастся купить на 100 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на продукты в Украине во время военного положения контролируются государством. Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль за розничными ценами на некоторые товары. Следовательно, значительного роста цен на основные товары не произошло.

"Сегодня" разобрались, что сейчас можно купить в магазине на 100 грн и хватит ли этого, чтобы прокормиться несколько дней.

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Какие сегодня цены в магазине

По данным Минфина, по состоянию на 14 марта средние цены в самых популярных супермаркетах на основные продукты:

  • гречка – 57,27 грн (за 1 кг);
  • пшено – 25 грн (за 1 кг);
  • рис длинный – 47,65 грн (за 1 кг);
  • макароны перья – 28,35 грн (за 1 кг);
  • масло подсолнечное Олейна рафинированное – 57 грн (850 мл);
  • мука пшеничная – 21,80 грн (за 1 кг);
  • сахар кристаллический – 26,13 грн (за 1 кг);
  • зеленый горошек – 29,97 грн (400 гр);

На молочные продукты цены следующие:

  • кефир Селянський 2,5% – 33,20 грн (950 мл);
  • масло Яготинське 73% – 60,15 грн (200 гр);
  • молоко Яготинське 2,6% – 19,90 грн (900 мл);
  • сметана Президент 15% – 32,75 грн (350 гр);
  • сыр плавленый Ферма Дружба 55% – 16,33 грн (70 гр);
  • сыр твердый Звени Гора голландский 50% – 331,90 грн (за 1 кг);
  • сыр кисломолочный Простоквашино 9% – 54,13 грн. (300 гр).

М'ясные продукты:

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  • колбаса вареная Алан докторская – 248,15 грн (за 1 кг);
  • куриное бедро – 103,90 грн (за 1 кг);
  • куриное филе – 123,40 грн (за 1 кг);
  • свинина ребро – 114,43 грн (за 1 кг);
  • сало домашнее – 159 грн (за 1 кг).
  • сардельки Ятрань молочные – 108,10 грн (за 1 кг).

Из рыбных продуктов можно за 80,73 грн за килограмм купить слабосоленую сельдь и за 93,23 грн за килограмм свежемороженую скумбрию.

А вот за хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезку за 600 г придется отдать 25,50 грн. За 10 штук яиц куриных Ясенвит просят 39,80 грн. Грибы шампиньоны стоят сегодня 42 грн за килограмм.

Цены за килограмм овощей таковы:

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  • капуста белокочанная – 24,65 грн;
  • картофель – 15,50 грн;
  • лук белый – 33,20 грн;
  • морковь – 23,33 грн;
  • свекла – 25,70 грн.

Что получится купить

Гарнир из гречки и 400 гр сарделек обойдется в 100,51 грн.

Также на 100 грн с лихвой можно приобрести продуктов на борщ без мяса. Если купить килограмм картофеля, по 500 гр лука, моркови, свеклы и еще 1,5 кг капусты и 350 гр томатной пасты – все это уложится в 122,59 грн.

Если попытаться сделать гарнир из 0,5 кг свиного ребра и 700 гр риса длинного, и добавить к этому буханку хлеба, то заплатить придется 116 грн.

Или же если к килограмму картофеля добавить икру из кабачков (500 гр за 28,20 грн) и 400 гр куриного филе – то в сумме получится ровно 93 грн.

Сэкономить можно и благодаря тому, что покупать только базовые крупы или картофель, а в них добавлять домашнюю консервацию или другие запасы.

Ситуация с ценами

После начала войны России против Украины, сеть АТБ ввела ряд ограничений при покупке товаров. Клиенты могут купить только по две единицы самых популярных товаров – хлеба, батона, круп, сахара и соли, макарон и масла.

Работники Госпродпотребслужбы начали фиксировать наценки на продукты и социально значимые товары в отдельных магазинах 28 и 1 марта На такие действия владельцев бизнеса неоднократно жаловались и сами покупатели, у которых тоже отказывались принимать оплату банковскими картами.

Раньше мы рассказывали о действенных способах, как спасти продукты в холодильнике, если во время войны внезапно пропал свет.

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