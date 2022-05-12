Як оформити допомогу по безробіттю навіть в окупації – інструкція

Розповідаємо, як під час воєнного стану оформити допомогу по безробіттю перебуваючи в окупації чи в зоні бойових дій

Оформити виплати по безробіттю можна кількома способами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Частина українців під час війни втратила роботу. Деякі змогли повернутися на свої попередні чи нові місця, а в багатьох постала проблема безробіття.

У спеціалізованому проєкті Financial Literacy Ukraine розповіли, як подати заявку на отримання фінансової допомоги по безробіттю, якщо ви перебуваєте на території бойових дій або тимчасово окупованій території.

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Як подати заявку

Варіантів є аж три. Перший – оформити допомогу через "Дію". Для цього потрібно зробити такі кроки:

авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

заповнити заявку;

подати її онлайн до зручного вам центру зайнятості;

ввести номер соціального рахунку та обрати періодичність отримання виплат (якщо немає соціального рахунку, пропустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву);

завантажити необхідні документи;

перевірити дані та підписати їх електронним підписом.

Другий варіант – подати заявку у Державний центр зайнятості. Зробити це можна онлайн через Google форму.

Третій – написати заяву вручну. Після цього її треба сфотографувати і надіслати до Державного центру зайнятості за адресою [email protected] Зразок такої заяви є на сайті ДЦЗ.

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Якщо людина знаходиться на безпечній території, то подати заявку вона може через "Дію" за таким же алгоритмом, або звернутися до центру зайнятості.

Хто може отримати допомогу по безробіттю і які суми

Отже, розраховувати на виплати можуть декілька категорій осіб.

1. Особи працездатного віку до призначення пенсії, які не мають роботи та доходів і здатні працювати.

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2. Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

3. Особи, молодші 16-річного віку, яких звільнили у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.

Водночас на термін дії воєнного стану та 180 днів після його скасування ввели деякі спрощення. Зокрема, отримати статус безробітного можуть внутрішньо переміщені особи, які не мають документів. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат по безробіттю у цьому випадку є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

Не тільки наймані працівники, але і ФОП можуть отримати фінансову допомогу, якщо вони втратили частину зарплати або доходу. А от втрачають можливість отримати кошти люди, які оформили статус безробітного та виїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів.

Також на виплати можуть розраховувати люди, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але все ж не працюють.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9750 грн. Мінімальний розмір залежить від кількох чинників і не може бути меншим за 650 грн чи 1800 грн. Загалом суму виплат призначають залежно від страхового стажу та розміру зарплати, яка людина отримувала раніше.

Крім того, фахівці попереджають про шахраїв.

"Перевіряйте нарахування грошей у застосунку банку, де відкритий ваш соціальний рахунок. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, не переходьте за посиланнями в SMS. Шахраї можуть розсилати SMS-повідомлення про нарахування коштів на рахунки, які місять фішингові посилання", – йдеться у повідомленні.

Як українців можуть залишити без роботи під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що під час воєнного стану роботодавці можуть оголосити простій або ж зупинити чинність трудових договорів.

Простій означає, що робота зупинилася, бо для неї немає організаційних або технічних умов. Причиною для простою може бути будь-що. Рішення про його запровадження приймає власник підприємства.

А от зупинення трудового договору означає, що роботодавець тимчасово не забезпечує працівника роботою, а працівник, своєю чергою, тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором через воєнну агресію. У цьому разі обидві сторони можуть ініціювати таку процедуру.

Ми детально пояснили, яка є важлива різниця між обома процедурами, і як це впливає на зарплату робітників.

"Сьогодні" також розповідали, чому працювати треба лише офіційно, та де і скільки заробляють українки без досвіду і знання мови в Польщі.