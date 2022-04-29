Війна забрала весь заробіток: скільки українців змогли повернутися до праці

Розповідаємо, скільком українцям вдалося повернутися на роботу після введення воєнного стану, а хто досі не може знайти місце праці

Частина людей досі залишається без роботи й заробітку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, ринок праці потрапив у кризу. Кількість людей, які шукають роботу, значно більша за кількість вакансій, а рівень середньої зарплати упав.

Проте українцям поступово вдається повертати заробіток. Серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Поступово ситуація покращується

Опитування провели телефоном серед українців від 18 років. Загалом було 1 000 респондентів. 59% із них відповіли, що мали роботу і до воєнного стану, і продовжують працювати зараз. Цей показник збільшився з березня (тоді було 46%).

Також результати опитування дали такі дані:

32% людей працюють у звичному їм режимі;

24% працюють частково або віддалено;

а 3% змінили місце роботи.

Однак залишається ще 39% тих, хто мав роботу до війни, однак не має її зараз. Хоча й у квітні таких українців менше, ніж, приміром, у березні.

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Яка ситуація по регіонах

Найбільше людей має змогу повертатися до роботи у центральних та західних областях. Там уже 60% таких людей.

Трохи менші показники стосовно жителів південних регіонів. Найгірша ситуація поки що на сході. Проте тенденція спостерігається позитивна.

Опитування показало, що більше половини людей, які втратили роботу під час війни, вірять, що їм вдасться повернутися на попереднє місце праці. Але є і велика частина тих, хто готові змінити і професію, і навіть регіон.

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Де в Україні зменшились суми зарплат

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Київ завжди мав найбільші розміри зарплат. Однак у березні 2022 року він утратив лідерство. Якщо в січні в середньому пропонували 31 000 грн, на початку лютого – 30 200 грн, то вже в березні цифри впали до 25 000 грн. Хоча у квітні почалося відновлення, і зараз середня зарплата у Києві становить 26 000 грн.

А от у Київській області все набагато гірше. Тут середня зарплата становить 13 000 грн. Найнижчі зарплати отримують працівники у таких регіонах:

у Хмельницькій області (в середньому в квітні 14 500 грн);

Чернівецькій області (14 000 грн);

Івано-Франківській області (13 600 грн);

Тернопільській області (13 500 грн);

Харківській області (11 500 грн).

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