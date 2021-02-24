Гривня зміцнилася до долара та євро: курс валют

На середу, 24 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,90 грн;

1 євро – 33,88 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на три копійки після зростання курсу на вісім копійок у попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 17 по 24 лютого – гривня все ж ослабла проти американської валюти на сім копійок.

Євро теж став дешевший. Офіційний курс європейської валюти знизився на копійку.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 24 лютого підвищилася на п'ять копійок.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, зважаючи на показники на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Чи загрожує українцям обвал гривні: аналітик оцінив ризики

В тренді З проєкту Nord Stream 2 вийшли вже 18 європейських компаній – ЗМІ

У вівторок, 23 лютого, долар на міжбанку подорожчав на вісім копійок у купівлі й на сім – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,94/27,95 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на вісім копійок у купівлі й на шість – у продажу. До закриття євро торгували на рівні 33,92/33,93 грн (купівля/продаж). Попит на валюту помітно перевищував пропозицію. Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

Реклама

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені на підставі середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.

Реклама

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама