Гривня не здає своїх позицій: що відбувалося з курсом протягом тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 4 лютого

Курс долара 4 лютого / Фото: Getty Images, уніан

Національний банк України (НБУ) на пʼятницю, 4 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,27 грн.;

1 євро – 31,91 грн;

1 злотий – 7,04 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 11 копійок, євро впав на 23 копійок. Курс злотого теж опустився, але на 3 кпійки, а курс рубля подешевшав на чотири копійки.

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Що було із курсом на міжбанку?

У четвер, 3 лютого, торги з долара відкрилися у діапазоні 28,29/28,31 грн, а до закриття міжбанку валюта скинула по 5 копійок у купівлі та продажу.

Євро ж відкрив міжбанк зі значеннями 31,93/31,95 грн, а до кінця торгів європейська валюта подорожчала на 23 копійки у купівлі та на 24 у продажу.

Що було з курсом протягом тижня

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, після невеликої паузи у вівторок гривня в середу продовжила своє зміцнення щодо долара США. На міжбанк як і раніше виходять нерезиденти з покупками іноземних валют. НБУ в торгах не брав участі. Торгова сесія середи по валютній парі долар / гривня завершилася на рівні 28,31, курс євро впав до позначки 32,00.

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У вівторок відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. До держбюджету було залучено всього лише 213,8 млн грн — найгірший результат за останні 12 місяців. "Довгі" випуски взагалі не зацікавили інвесторів. Головною причиною стало те, що Мінфін пропонує неринкову прибутковість за цими паперами: поточні ставки в ОВДП не компенсують втрати від інфляції. Обсяг вкладень нерезидентів в даному активі з початку року скоротився вже на 12,03 млрд грн — до 80,62 млрд.

У середу Мінфін України здійснив виплати за ОВДП. Сьогодні ці кошти можуть сформувати додатковий попит на іноземні валюти. З цієї причини допускаю короткострокову корекцію курсу євро і долара США до гривні на міжбанку. Початок місяця — це традиційний період для виведення отриманих дивідендів в Материнські юрисдикції зарубіжними інвесторами.

Ймовірно, що до кінця поточного тижня гривня щодо долара США зміцниться до рівня 28,20. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності знизиться до позначки 31,85.

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Як розповів раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, бізнес має значно менші оптимістичні очікування щодо курсу долара і постачальники вже закладають у свої товари курс набагато вище 29 гривень.

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