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Гривня не сдает своих позиций: что происходило с курсом в течение недели

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 февраля, 08:42
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 февраля
Курс доллара 4 февраля
Курс доллара 4 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 4 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,27 грн.;
  • 1 евро – 31,91 грн;
  • 1 злотый – 7,04 грн;
  • 10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 11 копеек, евро упал на 23 копеек. Курс злотого тоже опустился, но на 3 копейки, а курс рубля подешевел на четыре копейки.

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Что было с курсом на межбанке?

В четверг, 3 февраля, торги по доллару открылись в диапазоне 28,29/28,31 грн, а к закрытию межбанка валюта сбросила по 5 копеек в покупке и продаже.

Евро же открыл межбанк со значениями 31,93/31,95 грн, а к концу торгов европейская валюта подорожала на 23 копейки в покупке и на 24 в продаже.

Что было с курсом в течение недели

Как рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, после небольшой паузы во вторник гривня в среду продолжила свое укрепление относительно доллара США. На межбанк по-прежнему выходят нерезиденты с покупками иностранных валют. НБУ в торгах не участвовал. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 28,31, курс евро упал до отметки 32,00.

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Во вторник состоялся аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В госбюджет было привлечено всего лишь 213,8 млн грн — худший результат за последние 12 месяцев. "Длинные" выпуски вообще не заинтересовали инвесторов. Главной причиной стало то, что Минфин предлагает нерыночную доходность по этим бумагам: текущие ставки в ОВГЗ не компенсируют потери от инфляции. Объем вложений нерезидентов в данном активе с начала года сократился уже на 12,03 млрд грн — до 80,62 млрд.

В среду Минфин Украины произвел выплаты по ОВГЗ старых выпусков. Сегодня данные средства могут сформировать дополнительный спрос на иностранные валюты. По этой причине допускаю краткосрочную коррекцию курса евро и доллара США к гривне на межбанке. Начало месяца — это традиционный период для вывода полученных дивидендов в материнские юрисдикции зарубежными инвесторами.

Вероятно, что к концу текущей недели гривна относительно доллара США укрепится до уровня 28,20. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности снизится к отметке 31,85.

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Как рассказал ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, бизнес имеет значительно меньше оптимистических ожиданий по курсу доллара, и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.

Мы также рассказывали, почему Украина может стать катализатором падения мировой экономики.

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