Долари вам не допоможуть: куди краще витратити гроші найближчим часом

Експерти розповіли, куди найкраще вкласти вільні гроші, щоби потім не шкодувати

Куди вкласти вільні гроші / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Гривня вже не потребує заспокійливого, адже від понеділка долар почав падати в ціні і за словами експертів, валюти на ринку достатньо.

Про те, як використати валюту зараз розповіли аналітики Економічного дискусійного клубу в ефірі каналу "Україна24".

Реклама

Вони рекомендують вкладати вільну гривню не у валюту, а наприклад придбати побутову техніку, яка ще не встигла подорожчати, хоча і не заперечують – відголосок дорогого долара та світова інфляція примусить магазини піднімати цінники.

Також експерти наголошують, що купувати зараз долари про запас – це не найкраща інвестиція.

Імпортери готуються до долару по 30 грн

Як розповів раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, бізнес має набагато менш оптимістичні очікування щодо курсу долара і постачальники вже закладають в свої товари курс набагато вище 29 гривень.

Реклама

Так, за словами експерта, вони намагаються убезпечити себе від раптових коливань курсу валют, які можуть завдати збитків.

У першу чергу це стосуватиметься подорожчання продуктів харчування на українських полицях, наголосив експерт.

Раніше "Сьогодні" писали, що буде з курсом гривні найближчим часом і розповідали, що буде з доларом у разі нового нападу РФ.