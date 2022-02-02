Доллар летит все ниже: чего ожидать от курса гривни в ближайшее время

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 февраля

Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 2 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,31 грн;

1 евро – 31,88 грн;

1 злотый – 6,96грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 14 копеек, евро наоборот, поднялся на 13 копеек. Курс злотого поднялся на 5 копеек, а курс рубля вырос на две копейки.

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Что происходит с курсом на межбанке?

Во вторник на межбанке ситуация была несколько другой, доллар, начавший торги со значениями 28,27/28,290 грн, завершил их ростом на 14 копеек в покупке и продаже (28,41/28,43 грн/долл.).

Евро открыло торги в диапазоне 31,8489/31,8686 грн, а к закрытию межбанка валюта прибавила 15 копеек в покупке и 16 в продаже – 31,99/32,02 грн.

Что будет с курсом дальше?

По словам экспертов "Сегодня", гривню ждет дальнейшее укрепление, хоть это и не зависит напрямую от Украины. Руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин настроен оптимистично и считает, что на этой неделе ожидается движение на уровне 28,75 — 29,1 грн за доллар.

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Однако, добавляет эксперт, прогноз сбудется только в том случае, если на инвесторов не обрушится новый поток новостей об эскалации. В таком случае, нерезиденты снова начнут активно выходить из украинских ОВГЗ.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин разделяет его мнение и считает, что курс удержится в коридоре 28,7-29 грн/доллар, если Нацбанк продолжит продавать валюту.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом в случае вторжения РФ и рассказывали, что происходило на валютном рынке ранее.