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Гривня провалилась до уровня 2015 года, чего ждать дальше

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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30 января, 06:23
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Эксперты пока не обещают, что будет 30 грн за доллар
Доллар дорожает
Доллар дорожает / Фото: Коллаж: Сегодня

Всю неделю доллар испытывал нервы украинцев на прочность, курс преодолел отметку 29 грн/доллар, чего не было семь лет, с января 2015 года, и казалось, не собирался останавливаться. Но остановился: в пятницу американская валюта подешевела ниже 29 грн за доллар. Что это – передышка перед новым броском к 30-ти гривням или доллар начнет слабеть?

В чем причина такого поведения доллара и чего ждать от курса в феврале, рассказали эксперты "Сегодня".

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Доллар чуть подешевел за минувшие выходные, но с понедельника начал дорожать, причем еще быстрее, чем неделю назад. Если в прошлое воскресенье наличный доллар стоил в продаже 28,40 грн за штуку, то в четверг, 27 января, уже 29,10 грн. За четыре дня – рост на 70 копеек. Не удивительно, что в обменники выстроились очереди желающих купить валюту, пока она не подорожала еще больше. Но в пятницу начался откат: курс опустился ниже 29 грн, до 28,94 грн/доллар. В субботу доллар подешевел еще на 6 копеек.

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Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), сперва резко расширился – с 23 до 35 копеек, то есть, продавцы валюты явно зарабатывали на паническом росте спроса. Но в пятницу спрэд был уже 28 коп. на фоне снижения курса, что косвенно указывало: дальнейшего удорожания доллара может и не быть.

Максимальный курс, по которому можно сдать наличный доллар – 28,70 грн (на 40 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 28,73 грн (на 43 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 28,90 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 28,60.

Нацбанк за неделю ослабил гривню на 67 копеек (на 2,4%), при этом психологический рубеж 29 грн/доллар так и не был преодолен – на пятницу официальный курс был 28,99 грн/доллар. На понедельник, 31 января, регулятор укрепил гривню на 21 копейку, установив курс 28,78 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что причины стремительного удорожания доллара – политические, а не экономические. Хотя, если ажиотаж не удастся сбить в ближайшую неделю, то наступят экономические последствия. В частности, Украина не сможет заимствовать деньги на внешнем рынке – это станет неподъемно дорого.

"Доходность по украинским евробондам (ценным бумагам, номинированным в валюте) с погашением в 2023 году взлетела до 18,6%, это очень много, а дешевле их никто не купит, слишком велики риски, – анализирует Олег Пендзин. – Также регулятор продал на этой неделе еще около 400 млн долларов, дабы сбить ажиотажный спрос на валюту. Итого за две недели 800 млн долларов, чтобы курс не улетел за 30 грн. Тем не менее, нерезиденты продолжают избавляться от украинских ОВГЗ".

По мнению Александра Охрименко, курс доллара подняла истерика вокруг бряцания оружием со стороны РФ.

"Перестарались, обвалилась не только гривня, но и рубль", – уточнил Охрименко.

Андрей Шевчишин уточнил, что гривня, после достижения в четверг 7-летнего максимума на уровне 29,05 грн/доллар, начала укрепляться под влиянием изменения риторики РФ и последовавшей резкой смены настроений западных инвесторов.

"Вероятно, курс достиг локального пика, и опасения инвесторов в отношении эскалации отходят на задний план, пока не появятся новые сведения, либо жесткие высказывания сторон. Рынок рассматривает вариант дипломатического разрешения конфликта, курс входит в стадию стабилизации", – аргументировал Андрей Шевчишин.

По мнению, Максима Орыщака, косвенно на ослабление гривни влияет еще и политика ФРС США (Федеральная резервная система, аналог центробанка). Как пояснил эксперт, после того как ФРС подняла учетную ставку, доллар стал более выгодным как инструмент для инвестирования.

Чего ожидать на наступающей неделе

Прогнозы экспертов умеренно оптимистичны: они надеются на укрепление гривни, но говорят, что от Украины не все зависит.

Андрей Шевчишин ожидает, что по мере утихания паники, гривня стабилизируется на достигнутых уровнях.

"На следующей неделе ожидаем движение в горизонте 28,75-29,1 грн за доллар, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудит нерезидентов возобновить активные продажи. Придерживавшие в период роста курса валюту население и экспортеры начнут ее продавать, усиливая рост предложения", – анализирует Андрей Шевчишин.

Сходные оценки и у других экспертов.

"Если Нацбанк продолжит продавать валюту, курс удержится в коридоре 28,7-29 грн/доллар", – говорит Олег Пендзин.

Курс вблизи 28,7 грн/доллар ожидают Максим Орыщак и Александр Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов однозначны: продавать доллары и евро сейчас выгодно, пока они не подешевели, от покупки стоит воздержаться.

"Инвестировать в доллары, но на длительный срок, год и более, можно начинать, когда курс опустится ниже 28,6 грн/доллар", – уточнил Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко подсчитал: те, кто в ноябре 2019 года купили наличный доллар по 24 грн (был тогда такой курс), сегодня могли бы зафиксировать прибыль 4,7 грн на каждом долларе или около 8% годовых.

Олег Пендзин по-прежнему рекомендует потратить излишки гривни на запланированные крупные покупки, например, бытовую технику, пока они не успели подорожать. По его словам, инфляция в ближайшие месяцы заметно ускорится.

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