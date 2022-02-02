Доллары вам не помогут: куда лучше потратить деньги в ближайшее время

Эксперты рассказали, куда лучше всего вложить свободные деньги, чтобы потом не жалеть

Куда вложить свободные деньги / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Гривна уже не нуждается в успокоительном, ведь с понедельника доллар начал падать в цене и по словам экспертов, валюты на рынке достаточно.

О том, как использовать валюту сейчас рассказали аналитики Экономического дискуссионного клуба эфире канала "Украина24".

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Они рекомендуют вкладывать свободную гривну не в валюту, а например приобрести бытовую технику, которая еще не успела подорожать, хотя и не возражают – отголосок дорогого доллара и мировая инфляция заставит магазины поднимать ценники.

Также эксперты отмечают, что покупать сейчас доллары впрок – это не самая лучшая инвестиция.

Импортеры готовятся к доллару по 30 грн.

Как рассказал ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, бизнес имеет гораздо менее оптимистичные ожидания по поводу курса доллара и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.

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Так, по словам эксперта, они пытаются обезопасить себя от внезапных колебаний курса валют, которые могут нанести ущерб.

В первую очередь это касается удорожания продуктов питания на украинских полках, подчеркнул эксперт.

Ранее "Сегодня" писали, что будет с курсом гривны в ближайшее время и рассказывали, что будет с долларом в случае нового нападения РФ.