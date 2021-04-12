Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок угору

Долар 12 квітня після падіння в офіційних курсах Нацбанку знову виріс на міжбанку до 27,92 грн. Попит на валюту підвищили іноземці, які виходять із гривневих держоблігацій. Також на гривню тиснуть дані про зниження ВВП в січні-лютому на 2,8%. Ймовірно, найближчим часом курс буде коливатися поблизу позначки 28 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він уточнив, що за минулий тиждень іноземні інвестори знизили позиції в ОВДП на суму понад 2,8 млрд грн. І ситуація поки що не виправиться.

"На тлі відтоку інвестицій і зриву розміщення ОВДП ринок розраховує на поступки з боку Мінфіну на завтрашньому аукціоні. Якщо Мінфін не піде на підвищення прибутковості паперів, ймовірно, відтік продовжиться, оскільки поточна гривнева дохідність не задовольняє інвесторів за супутніми ризиками і рівнем інфляції. Мінфін же ризикує не зібрати потрібні суми для покриття дефіциту бюджету і рефінансування боргу, що ще більше розчарує інвесторів і вдарить по гривні", – пояснив експерт.

Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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