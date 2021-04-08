НБУ втричі скоротив валютні інтервенції: що сталося

Останні два місяці валютний ринок в Україні показує більшу здатність до самозбалансування, тому Нацбанку не довелося вдаватися до частих валютних інтервенцій.
Про це заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій заявив в інтерв'ю ZN.UA.
За його словами, якщо порівняти кількість інтервенцій, з якими регулятор виходив з початку 2021 року, із їхньою частотою за відповідні періоди минулих років, то інтервенції істотно скоротилися.
"Торік, якщо я не помиляюся, виходили на валютний ринок 29 разів за три місяці, а цього року – близько десяти разів", – зауважив Гелетій.
Він пояснив, чому зменшилася потреба в інтервенціях.
"Ми бачимо, що ринок ... став більш збалансованим, менше спостерігається істотних курсових коливань. Наш пріоритет залишається незмінним – підтримка режиму плаваючого курсоутворення. Тобто не встановлюємо ніяких курсових орієнтирів, на які населення або бізнес могли б орієнтуватися. Яким буде курс, вирішує ринок. При цьому ми таргетуємо інфляцію", – підкреслив заступник голови Нацбанку.
Він додав, що українці вже звикли, що курс може коливатися в обидва боки, і це абсолютно нормально.
Нагадаємо, аналітик RoboForex Андрій Гойл розповів сайту "Сьогодні", що зараз НБУ вельми обмежений у заходах з підтримки стабільності курсу через зменшення золотовалютних резервів.
Також повідомлялося, що експерти допускали: курс гривні може обвалитися восени.
А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк