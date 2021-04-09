Українська економіка зазнає втрат: в плюсі опинилася тільки одна з ключових галузей

Падіння ВВП України за підсумками січня-лютого 2021 року склало 2,8%. Негативну динаміку показали практично всі ключові види економічної діяльності. Винятком стала внутрішня торгівля.

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Такі дані оприлюднило Міністерство розвитку економіки в огляді економічної активності.

Швидкість відновлення економіки буде залежати від тривалості і жорсткості карантинних обмежень, відзначили в міністерстві. ВВП України може показати "плюс" вже за підсумками квітня-червня, не виключають аналітики.

Промисловість

Причини падіння: низька економічна активність, невисокий попит, дія протекціоністських заходів, низький урожай с/г культур, інвестиційна пауза, висока конкуренція з імпортними аналогами.

Будівництво

Падіння викликали несприятливі для будівельних робіт погодні умови, низький попит.

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Транспорт

Негативний вплив мали обмеження в сфері перевезень (включаючи глобальні), падіння обсягів вантажних перевезень, низька економічна активність, поганий урожай і зниження попиту на транзитні послуги української ГТС.

Сільське господарство

Зниження врожаю призвело до подорожчання кормів, тому тваринництво стало менш вигідним. Крім того, негативний вплив мали спалахи пташиного грипу на окремих підприємствах, торговельні обмеження (в т.ч. міжнародні) тощо.

Внутрішня торгівля

Зростання зафіксували на тлі підвищення реальної зарплати (через зростання мінімалки), яке стимулювало споживчий попит. При цьому пріоритети в споживанні зміщуються в бік харчових продуктів і товарів першої необхідності.

Нагадаємо, раніше МВФ поліпшив економічні прогнози для України. Підвищив свої оцінки і Світовий банк.

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