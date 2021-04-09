Українська економіка зазнає втрат: в плюсі опинилася тільки одна з ключових галузей

Падіння ВВП України за підсумками січня-лютого 2021 року склало 2,8%. Негативну динаміку показали практично всі ключові види економічної діяльності. Винятком стала внутрішня торгівля.
Такі дані оприлюднило Міністерство розвитку економіки в огляді економічної активності.
Швидкість відновлення економіки буде залежати від тривалості і жорсткості карантинних обмежень, відзначили в міністерстві. ВВП України може показати "плюс" вже за підсумками квітня-червня, не виключають аналітики.
- Промисловість
Причини падіння: низька економічна активність, невисокий попит, дія протекціоністських заходів, низький урожай с/г культур, інвестиційна пауза, висока конкуренція з імпортними аналогами.
- Будівництво
Падіння викликали несприятливі для будівельних робіт погодні умови, низький попит.
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- Транспорт
Негативний вплив мали обмеження в сфері перевезень (включаючи глобальні), падіння обсягів вантажних перевезень, низька економічна активність, поганий урожай і зниження попиту на транзитні послуги української ГТС.
- Сільське господарство
Зниження врожаю призвело до подорожчання кормів, тому тваринництво стало менш вигідним. Крім того, негативний вплив мали спалахи пташиного грипу на окремих підприємствах, торговельні обмеження (в т.ч. міжнародні) тощо.
- Внутрішня торгівля
Зростання зафіксували на тлі підвищення реальної зарплати (через зростання мінімалки), яке стимулювало споживчий попит. При цьому пріоритети в споживанні зміщуються в бік харчових продуктів і товарів першої необхідності.
Нагадаємо, раніше МВФ поліпшив економічні прогнози для України. Підвищив свої оцінки і Світовий банк.
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