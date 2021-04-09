Украинская экономика несет потери: в плюсе оказалась только одна из ключевых отраслей

Падение ВВП Украины по итогам января-февраля 2021 года составило 2,8%. Негативную динамику показали практически все ключевые виды экономической деятельности. Исключением стала внутренняя торговля.

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Такие данные обнародовало Министерство развития экономики в обзоре экономической активности.

Скорость восстановления экономики будет зависеть от длительности и жесткости карантинных ограничений, отметили в министерстве. ВВП Украины может показать "плюс" уже по итогам апреля-июня, не исключают аналитики.

Промышленность

Причины падения: низкая экономическая активность, невысокий спрос, действие протекционистских мер, низкий урожай с/х культур, инвестиционная пауза, высокая конкуренция с импортными аналогами.

Строительство

Падение вызвали неблагоприятные для строительных работ погодные условия, низкий спрос.

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Транспорт

Негативное влияние оказали ограничения в сфере перевозок (включая глобальные), падение объемов грузовых перевозок, низкая экономическая активность, плохой урожай и снижения спроса на транзитные услуги украинской ГТС.

Сельское хозяйство

Снижение урожая привело к подорожанию кормов, поэтому животноводство стало менее выгодным. Кроме того, негативное влияние оказали вспышки птичьего гриппа на отдельных предприятиях, торговые ограничения (в т.ч. международные) и т.д.

Внутренняя торговля

Рост зафиксировали на фоне повышения реальной зарплаты (из-за роста минималки), которое стимулировало потребительский спрос. При этом приоритеты в потреблении смещаются в сторону пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

Напомним, ранее МВФ улучшил экономические прогнозы для Украины. Повысил свои оценки и Всемирный банк.

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