МВФ оцінив перспективи української економіки і поліпшив прогноз на 2021 рік

Після року пандемії коронавірусу зростання світової економіки становитиме 6 відсотків 2021 року й сповільниться до 4,4 відсотка 2022-го.
Про це йдеться в оновленому прогнозі Міжнародного валютного фонду, який міститься в квітневій доповіді World Economic Outlook за 2021 рік.
В Україні Фонд прогнозує зростання ВВП на 4% у 2021 році і 3,4% – 2022-го.
МВФ також дав прогнози щодо інфляції та безробіття. 2021 року рівень цін в Україні зросте на 7,9%, 2022-го – на 6,8%. По безробіттю 2021 року очікується рівень 8,6%, 2022-го – 8,4%.
Очікується, що в середньостроковій перспективі глобальне зростання встановиться на рівні 3,3%. Цей показник відображає очікуваний збиток внаслідок скорочення виробництва, а також чинників, незалежних від пандемії. Зокрема, повільне зростання робочої сили, пов'язане зі старінням.
На думку аналітиків Фонду, наслідки пандемії будуть м'якшими за підсумки світової фінансової кризи 2008 року. Однак країни з економікою, що розвивається, і низьким рівнем доходу відчувають більший удар – тому зазнають значніших втрати.
Нагадаємо, в березні 2021 Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання економіки України 2021 року до 3,8% ВВП після минулого підвищення з 1,5% до 3%. А от на 2022 рік прогноз став трохи гіршим – 3% зростання замість 3,1%.
Також повідомлялося, що в жовтні-2020 МВФ теж поліпшив прогноз України на 2021 рік – з 1,1% зростання ВВП до 3%.
Нагадаємо, раніше Держстат порахував втрати України за 2020 рік і дійшов висновку, що падіння ВВП становило 4%. За підсумками 2020 року інфляція становила 5%:
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