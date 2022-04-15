Горить "Москва": Monobank представив новий дизайн карт

Колекцію банківських карт Monobank з патріотичним дизайном поповнив новий — російський корабель, що горить та тоне.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
На оновленій картці зображений корабель, на якому розміщений Кремль, що горить, і всі вони дружньо тонуть.
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"Тепер російський корабель може не тільки сходити нахуй, але й потонути", — написав Гороховський.
Для того, щоб налаштувати потрібно свайпнути карту вліво та вибрати "Разом до перемоги".
Нова функція від Monobank
У Monobank запровадили послугу з доставки банківських карток у країни Європи.
Українці, які змушені були переїхати за кордон, мають кілька опцій на вибір щодо банківських карток Monobank:
- перевипустити власну карту;
- замовити банківську карту;
- відкрити рахунок.
Фінансова установа доставить кату в будь-яку точку Європи упродовж 5 днів. Вартість послуги для тих, хто зараз у Польщі, становить 10 злотих (орієнтовно 70 грн). Жителям інших країн доведеться заплатити 20 злотих (орієнтовно 140 грн).
Раніше ми розповідали, що Monobank змінив умови кредитування, а також писали, чому українці масово ополчилися проти цього банку.