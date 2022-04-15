Горит "Москва": Monobank представил новый дизайн карт

Банк пополнил свою коллекцию патриотических скинов

Банковские карточки теперь будут другие / Фото: Фокус, Коллаж: Сегодня

Коллекцию банковских карт Monobank с патриотическим дизайном пополнил новый — российский горящий и тонущий корабль.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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На обновленной карточке изображен корабль, на котором расположен горящий Кремль, и все они дружественно тонут.

"Теперь российский корабль может не только сходить нахуй, но и утонуть" , – написал Гороховский.

Для того чтобы настроить, нужно свалить карту влево и выбрать "Разом до перемоги".

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Дизайн карт / Фото: Telegram

Новая функция от Monobank

В Monobank была введена услуга по доставке банковских карт в страны Европы.

Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций по выбору банковских карт Monobank:

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перевыпустить собственную карту;

заказать банковскую карту;

открыть счет.

Финансовое учреждение доставит карточку в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).

Раньше мы рассказывали, что Monobank изменил условия кредитование, а также писали, почему украинцы массово ополчились против этого банка.