Горит "Москва": Monobank представил новый дизайн карт

Коллекцию банковских карт Monobank с патриотическим дизайном пополнил новый — российский горящий и тонущий корабль.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
На обновленной карточке изображен корабль, на котором расположен горящий Кремль, и все они дружественно тонут.
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"Теперь российский корабль может не только сходить нахуй, но и утонуть" , – написал Гороховский.
Для того чтобы настроить, нужно свалить карту влево и выбрать "Разом до перемоги".
Новая функция от Monobank
В Monobank была введена услуга по доставке банковских карт в страны Европы.
Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций по выбору банковских карт Monobank:
- перевыпустить собственную карту;
- заказать банковскую карту;
- открыть счет.
Финансовое учреждение доставит карточку в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).
Раньше мы рассказывали, что Monobank изменил условия кредитование, а также писали, почему украинцы массово ополчились против этого банка.