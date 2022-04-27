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Євро впав нижче психологічної позначки – НБУ розрахував новий курс

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 квітня, 16:54
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Розповідаємо, який курс іноземних валют розрахував Нацбанк на 28 квітня
Курс євро впав нижче 31 грн
Курс євро впав нижче 31 грн / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на четвер, 28 квітня. Курс євро стрімко рухається вниз, всього за один день він впав на 25 копійок і складає 30,97 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Злотий теж подешевшав, щоправда лише на 14 копійок, курс польської валюти становить 6,58 грн.

Що із доларом?

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Курс долара залишається замороженим на 24 лютого Національним банком України. Долар завмер на позначці у 29,25 грн.

Проте продавати готівкову валюту в Україні не заборонено, і долар можна придбати у касах банків чи обмінниках.

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В обмінниках долар коштує набагато дорожче, ніж виставлений курс НБУ, 34,65 грн складає середній продаж у таких пунктах, хоча максимально дозволене НБУ значення – 32,18 грн. На чорному ринку долар у середньому пропонують за 34,33 грн.

А в банках розцінки такі:

  • ПриватБанк – 29.25/32.18 грн;
  • Ощадбанк – 29.9/32.18 грн;
  • ПУМБ – 31.8/32.18 грн;
  • Укрексімбанк – 31.5/32.15 грн.

Чому гривня тримається?

Багато хто дивується, чому гривня не девальвувала надто сильно і навіть дещо зміцнила свої позиції.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що курс української національної валюти на готівковому ринку стабільний завдяки кільком факторам:

  • по-перше – допомога ЄС та США;
  • по-друге – дії НБУ;
  • по-третє – падіння попиту серед населення на валюту.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом рубля у Росії і розповідали, що чекає готівковий долар найближчим часом.

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