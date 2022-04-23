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Українців чекає новий курс? Що буде з доларом наступного тижня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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23 квітня, 16:22
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Експерт розповів "Сьогодні", до якого курсу долара готуватися українцям, а також хто намагається заробити на валюті найбільше
Курс долара в Україні
Курс долара в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У зв'язку з війною в Україні офіційно курс долара США не змінюється. Ще 24 лютого НБУ зафіксував курс на рівні 29,25 грн/дол, а курс купівлі та продажу долара на міжбанку перебуває на рівнях 28,80-28,95.

На готівковому ринку курс долара становить 32,35 та 32,54 грн (купівля/продаж), а в банках – 31 та 32,17 грн/дол.

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Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, спред (різниця між ціною купівлі та продажу долара), найбільший саме у банках, тому що вони намагаються скоротити попит на валюту з боку населення, та формують найбільшу вигоду для себе.

"Якщо торги з долара в Україні відкриють, то гривня продемонструє різке падіння. А це позначиться сильним інфляційним тиском на громадян, що залишилися в країні. Відповідно, поки що ми не чекаємо різких змін ситуації на валютному ринку", – каже Максим Орищак.

Що буде наступного тижня

У період з 25 по 30 квітня ціни на долар США зберігатимуться в діапазоні минулого тижня квітня, каже аналітик.

"НБУ розуміє всі фактори тиску на гривню і продовжує діяти у спробах обмежити відтік грошей із країни. Так, минулого тижня запровадили чергові обмеження для фізичних осіб", – зазначає Орищак.

Тепер можна буде купувати активи, які безпосередньо обмінюються на грошові кошти та відносяться до операцій "quasi cash", використовуючи лише власну іноземну валюту, в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

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Ці безготівкові операції легально можна проводити з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, відкритих в іноземній валюті.

Що це означає: тепер люди можуть поповнювати електронні гаманці, брокерські або форекс-рахунки, платити за дорожні чеки, або купувати віртуальні активи в межах ліміту.

Проте експерт вважає такі заходи невчасними, адже за два місяці війни всі, кому треба було, вже могли вивести гроші із країни.

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А що буде з курсом після війни?

Як вважає Віталій Ваврищук із фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU), курс долара після війни залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції.

Ймовірно, іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції щодо її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародним партнерам України.

Також ми розповідали, як зафіксований долар вплине на кожного українця.

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