Курс долара в РФ в обмінниках дуже змінився – за скільки росіянам продають валюту

Розповідаємо, що відбувається з курсом рубля у російських фінустановах

Що відбувається з доларом у РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський Центробанк на 27 квітня виставив досить прийнятний курс долара, який становить 72,7 руб.

"Сьогодні" розібралися, за скільки долар продають росіянам у реальних обмінниках та банках.

Реклама

Ситуація помітно відрізняється від офіційного курсу, але не так сильно, як у перші дні війни.

У середньому готівковий долар росіянам продають за курсом 80-85 рублів, багато пропозицій за 90-100 рублів, проте можна знайти вигідніші пропозиції.

Але є одна проблема, за офіційним курсом долар купити неможливо, оскільки валюти у багатьох фінустановах просто немає.

Реклама

Ситуація 27 квітня виглядає так:

Реальний курс долара у РФ

Експерти міжнародного банку Wells Fargo заявили, що нинішній курс долара у Росії повністю штучний й фактично створений Центробанком.

Реклама

Реальна вартість долара в РФ на думку аналітиків 180 рублів, що мінімум утричі вище за офіційні показники.

Ця штучна регуляція призвела до катастрофічної нестачі валюти у Росії.

"Сьогодні" також писали, коли може настати дефолт Росії по зовнішньому боргу, та розповідали, чому економіка РФ не витримає війни з Україною.