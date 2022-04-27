Курс долара в РФ в обмінниках дуже змінився – за скільки росіянам продають валюту

Російський Центробанк на 27 квітня виставив досить прийнятний курс долара, який становить 72,7 руб.
"Сьогодні" розібралися, за скільки долар продають росіянам у реальних обмінниках та банках.
Ситуація помітно відрізняється від офіційного курсу, але не так сильно, як у перші дні війни.
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У середньому готівковий долар росіянам продають за курсом 80-85 рублів, багато пропозицій за 90-100 рублів, проте можна знайти вигідніші пропозиції.
Але є одна проблема, за офіційним курсом долар купити неможливо, оскільки валюти у багатьох фінустановах просто немає.
Ситуація 27 квітня виглядає так:
Реальний курс долара у РФ
Експерти міжнародного банку Wells Fargo заявили, що нинішній курс долара у Росії повністю штучний й фактично створений Центробанком.
Реальна вартість долара в РФ на думку аналітиків 180 рублів, що мінімум утричі вище за офіційні показники.
Ця штучна регуляція призвела до катастрофічної нестачі валюти у Росії.
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