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Евро рухнул ниже психологической отметки – НБУ рассчитал новый курс

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 16:54
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Рассказываем, какой курс иностранных валют рассчитал Нацбанк на 28 апреля
Курс евро рухнул ниже 31 грн
Курс евро рухнул ниже 31 грн / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на четверг, 28 апреля. Курс евро стремительно движется вниз, всего за один день он рухнул на 25 копеек и составляет 30,97 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Злотый тоже подешевел, правда всего на 14 копеек, курс польской валюты составляет 6,58 грн.

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Что с долларом?

Курс доллара остается замороженным по состоянию на 24 февраля Национальным банком Украины. Доллар замер на отметке в 29,25 грн.

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Однако продавать наличную валюту в Украине не запрещено и доллар можно приобрести в кассах банков или обменниках.

В обменниках доллар стоит намного дороже, чем выставленный НБУ курс, 34,65 грн составляет средняя продажа в таких пунктах, хотя максимально разрешенное НБУ значение – 32,18 грн. На черном рынке доллар в среднем предлагают за 34,33 грн.

А в банках расценки такие:

  • ПриватБанк – 29.25/32.18 грн;
  • Ощадбанк – 29.9/32.18 грн;
  • ПУМБ – 31.8/32.18 грн;
  • Укрэксимбанк – 31.5/32.15 грн.

Почему гривня держится?

Многие удивляются, почему гривня не девальвировала слишком сильно и даже несколько укрепила свои позиции.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что курс украинской национальной валюты на наличном рынке стабилен благодаря нескольким факторам:

  • во-первых – помощь ЕС и США;
  • во-вторых – действия НБУ;
  • в-третьих – падение спроса среди населения на валюту.

"Сегодня" также писали, что происходит с курсом рубля в России и рассказывали, что ждет наличный доллар в ближайшее время.

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