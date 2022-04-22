Расслабляться рано: почему гривня держится и что будет с курсом совсем скоро

Не смотря на войну и рекордное падение экономики украинская гривня удивила всех своей стойкостью. НБУ заморозил курс на официальном уровнев 29,25 грн/долл, но на наличном рынке не произошло рекордного обвала.
"Сегодня" спросили эксперта, почему гривня все еще держиться и чего ждать от ее курса дальше.
Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что курс украинской национальной валюты на наличном рынке стабилен благодаря нескольким факторам.
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Прежде всего, важно отметить помощь США и ЕС: по итогам марта наши резервы выросли на 2% относительно отметок февраля и превысили 28 млрд долларов США.
Нацбанк зафиксировал курс и ограничил объемы валютнообменных операций. Торги проходят напрямую между НБУ и коммерческими банками, подчеркивает эксперт.
Кроме того, потерявшее работу население стало больше продавать иностранных валют, чем покупать.
"Более 4 млн граждан Украины спешно покинули территорию страны, что тоже способствовало падению спроса на доллары США и евро. В итоге активность на наличном валютном рынке снизилась", – рассказывает Гойлов.
По словам аналитика, хорошо видна оперативная работа Кабмина, который в срочном порядке выплатил пособия потерявшим работу гражданам и закрывшимся бизнес-структурам.
Вовремя получили выплаты пенсионеры и работники госпредприятий. Это произошло благодаря грантовой помощи США, Канады, ЕС и выпуску "военных" ОВГЗ на 400 млрд грн.
Все эти средства направляются на финансирование дефицита государственного бюджета.
Проблемы все же есть?
Однако Андрей Гойлов отмечает существенное падение поступлений в Украину иностранных валют.
В совокупности со "скрытой" эмиссией гривны это приведет к плавной девальвации курса украинской национальной валюты, считает эксперт.
"Для страны, которая ведет активные боевые действия, данный процесс неизбежен. Заслуга НБУ тут в том, что он находится под его контролем", – подытожил аналитик.
Доллар на черном рынке
Ранее мы рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке.
Рынок имеет огромное количество предложений и купить можно сразу огромную сумму, например 50 тысяч долларов.
Однако будьте готовы к тому, что курс тут намного выше, чем в лицензионных обменниках и банках, в среднем доллар продают по 32,6 грн/долл.
"Сегодня" также писали, что будет с курсом рубля в ближайшее время и рассказывали, как зафиксированный доллар повлияет на каждого украинца.