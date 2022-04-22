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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Расслабляться рано: почему гривня держится и что будет с курсом совсем скоро

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 09:36
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Эксперт рассказал, к чему стоит приготовится украинцам в ближайшее время
Курс гривни держится благодаря нескольким факторам
Курс гривни держится благодаря нескольким факторам / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Не смотря на войну и рекордное падение экономики украинская гривня удивила всех своей стойкостью. НБУ заморозил курс на официальном уровнев 29,25 грн/долл, но на наличном рынке не произошло рекордного обвала.

"Сегодня" спросили эксперта, почему гривня все еще держиться и чего ждать от ее курса дальше.

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Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что курс украинской национальной валюты на наличном рынке стабилен благодаря нескольким факторам.

Прежде всего, важно отметить помощь США и ЕС: по итогам марта наши резервы выросли на 2% относительно отметок февраля и превысили 28 млрд долларов США.

Нацбанк зафиксировал курс и ограничил объемы валютнообменных операций. Торги проходят напрямую между НБУ и коммерческими банками, подчеркивает эксперт.

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Кроме того, потерявшее работу население стало больше продавать иностранных валют, чем покупать.

"Более 4 млн граждан Украины спешно покинули территорию страны, что тоже способствовало падению спроса на доллары США и евро. В итоге активность на наличном валютном рынке снизилась", – рассказывает Гойлов.

По словам аналитика, хорошо видна оперативная работа Кабмина, который в срочном порядке выплатил пособия потерявшим работу гражданам и закрывшимся бизнес-структурам.

Вовремя получили выплаты пенсионеры и работники госпредприятий. Это произошло благодаря грантовой помощи США, Канады, ЕС и выпуску "военных" ОВГЗ на 400 млрд грн.

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Все эти средства направляются на финансирование дефицита государственного бюджета.

Проблемы все же есть?

Однако Андрей Гойлов отмечает существенное падение поступлений в Украину иностранных валют.

В совокупности со "скрытой" эмиссией гривны это приведет к плавной девальвации курса украинской национальной валюты, считает эксперт.

"Для страны, которая ведет активные боевые действия, данный процесс неизбежен. Заслуга НБУ тут в том, что он находится под его контролем", – подытожил аналитик.

Доллар на черном рынке

Ранее мы рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке.

Рынок имеет огромное количество предложений и купить можно сразу огромную сумму, например 50 тысяч долларов.

Однако будьте готовы к тому, что курс тут намного выше, чем в лицензионных обменниках и банках, в среднем доллар продают по 32,6 грн/долл.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом рубля в ближайшее время и рассказывали, как зафиксированный доллар повлияет на каждого украинца.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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