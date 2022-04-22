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Розслаблятися рано: чому гривня тримається і що буде з курсом дуже скоро

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 09:36
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Експерт розповів, до чого варто приготуватися українцям найближчим часом
Курс гривні тримається завдяки кільком факторам
Курс гривні тримається завдяки кільком факторам / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на війну і рекордне падіння економіки, українська гривня здивувала всіх своєю стійкістю. НБУ заморозив курс на офіційному рівні у 29,25 грн/дол, але на готівковому ринку не сталося рекордного обвалу.

"Сьогодні" запитали експерта, чому гривня все ще тримається і на що чекати від її курсу далі.

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Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що курс української національної валюти на готівковому ринку стабільний завдяки кільком факторам.

Насамперед, важливо відзначити допомога США та ЄС: за підсумками березня наші резерви зросли на 2% щодо позначок лютого і перевищили 28 млрд доларів США.

Нацбанк зафіксував курс та обмежив обсяги валютнообмінних операцій. Торги проходять безпосередньо між НБУ та комерційними банками, наголошує експерт.

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Крім того, населення, яке втратило роботу, стало більше продавати іноземних валют, ніж купувати.

"Понад 4 млн громадян України спішно залишили територію країни, що теж сприяло падінню попиту на долари США та євро. Через війну активність на готівковому валютному ринку знизилася", – розповідає Гойлов.

За словами аналітика, добре видно оперативну роботу Кабміну, який у терміновому порядку виплатив допомогу громадянам і бізнес-структурам, що втратили роботу.

Вчасно отримали виплати пенсіонери та працівники держпідприємств. Це сталося завдяки грантовій допомозі США, Канади, ЄС та випуску "військових" ОВДП на 400 млрд. грн.

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Усі ці кошти спрямовуються на фінансування дефіциту державного бюджету.

Проблеми все ж таки є?

Проте Андрій Гойлов наголошує на суттєвому падінні надходжень до України іноземних валют.

У сукупності зі "прихованою" емісією гривні це призведе до плавної девальвації курсу української національної валюти вважає експерт.

"Для країни, яка веде активні бойові дії, цей процес є неминучим. Заслуга НБУ тут у тому, що він перебуває під його контролем", – підсумував аналітик.

Долар на чорному ринку

Раніше ми розповідали, що відбувається з долар на чорному ринку.

Ринок має величезну кількість пропозицій і купити можна відразу велику суму, наприклад, 50 тисяч доларів.

Проте будьте готові до того, що курс тут набагато вищий, ніж у ліцензійних обмінниках та банках, у середньому долар продають за 32,6 грн/дол.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом рубля найближчим часом і розповідали, як зафіксований долар вплине на кожного українця.

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Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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