На п'ятницю, 12 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,84 грн;

1 євро – 33,81 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на сім копійок після зростання відразу на 13 копійок в попередній банківський день. Але за підсумками тижня з 5 по 12 лютого гривня все ж зміцнилася проти американської валюти на п'ять копійок.

Курс євро теж зростає – євровалюта подорожчала на 14 копійок після стрибка вгору на 23 копійки на вдень раніше.

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Вартість 10 російських рублів 12 лютого виросла на дві копійки.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У четвер, 11 лютого, долар на міжбанку подешевшав на 11 копійок у купівлі і на 12 – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,76/27,78 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 11 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,69/33,71 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

В тренді Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс

Прогнози курсу долара

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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