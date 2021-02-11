Долар і євро подорожчали після падіння: офіційний курс валют

На четвер, 11 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,77 грн;

1 євро – 33,67 грн;

10 російських рублів – 3,76 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав відразу на 13 копійок після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день.

Курс долара зріс уперше з 29 січня. Втім, за підсумками тижня з 4 по 11 лютого гривня все одно зміцнилася на 23 копійки проти американської валюти.

Курс євро теж підвищується, і швидко – євровалюта подорожчала відразу на 23 копійки. Вчорашнє зростання курсу склало 18 копійок, а до цього євро безперервно дешевшав з 1 лютого.

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Вартість 10 російських рублів 11 лютого зросла на три копійки.

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Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У середу, 10 лютого, долар на міжбанку подорожчав на 17 копійок в покупці і на 18 – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,87/27,90 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на 30 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,80/33,82 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки проводили, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

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Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс у 2021 році становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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