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В Україні повертають стрес-тести банків: кого перевірять

10 лютого, 08:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нацбанк дізнається, як банківська система пережила гостру фазу коронакрізіса

Після обумовленого коронакризою перерви в Україні відновлюється стрес-тестування банків та оцінка якості їхніх активів. Фокусом оцінки стійкості буде стан активів фінустанов після проходження гострої фази коронакризи.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, в 2021 році будуть проходити 30 банків. На них припадає понад 90% активів банківської системи. це:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрексімбанк
  • Укргазбанк;
  • Альфа Банк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Сбербанк;
  • Укрсиббанк;
  • ОТП банк;
  • Креді Агріколь банк;
  • ПроКредит банк;
  • Кредобанк;
  • Ідея банк;
  • Правекс-банк;
  • банк "Форвард";
  • ПУМБ;
  • банк "Південний";
  • ТАСкомбанк;
  • Універсал Банк;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • банк "Восток";
  • Мегабанк;
  • А-банк;
  • МТБ Банк;
  • Індустріалбанк;
  • Банк інвестицій і заощаджень;
  • банк "Альянс";
  • банк "Львів";
  • банк "Глобус";
  • Акордбанк.

Раніше також повідомлялося, що українські банки будуть перевіряти віддалено.

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Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S &P віднесло банківський сектор України до 10-ї групи за рівнем ризиків. У неї входять країни з найбільшими ризиками для банківської системи. Крім України, до цієї групи потрапили Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія.

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