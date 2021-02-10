В Україні повертають стрес-тести банків: кого перевірять

Після обумовленого коронакризою перерви в Україні відновлюється стрес-тестування банків та оцінка якості їхніх активів. Фокусом оцінки стійкості буде стан активів фінустанов після проходження гострої фази коронакризи.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, в 2021 році будуть проходити 30 банків. На них припадає понад 90% активів банківської системи. це:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк

Укргазбанк;

Альфа Банк;

Райффайзен Банк Аваль;

Сбербанк;

Укрсиббанк;

ОТП банк;

Креді Агріколь банк;

ПроКредит банк;

Кредобанк;

Ідея банк;

Правекс-банк;

банк "Форвард";

ПУМБ;

банк "Південний";

ТАСкомбанк;

Універсал Банк;

Банк Кредит Дніпро;

банк "Восток";

Мегабанк;

А-банк;

МТБ Банк;

Індустріалбанк;

Банк інвестицій і заощаджень;

банк "Альянс";

банк "Львів";

банк "Глобус";

Акордбанк.

Раніше також повідомлялося, що українські банки будуть перевіряти віддалено.

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Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S &P віднесло банківський сектор України до 10-ї групи за рівнем ризиків. У неї входять країни з найбільшими ризиками для банківської системи. Крім України, до цієї групи потрапили Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія.

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