В Україні повертають стрес-тести банків: кого перевірять

Після обумовленого коронакризою перерви в Україні відновлюється стрес-тестування банків та оцінка якості їхніх активів. Фокусом оцінки стійкості буде стан активів фінустанов після проходження гострої фази коронакризи.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).
Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, в 2021 році будуть проходити 30 банків. На них припадає понад 90% активів банківської системи. це:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк
- Укргазбанк;
- Альфа Банк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Сбербанк;
- Укрсиббанк;
- ОТП банк;
- Креді Агріколь банк;
- ПроКредит банк;
- Кредобанк;
- Ідея банк;
- Правекс-банк;
- банк "Форвард";
- ПУМБ;
- банк "Південний";
- ТАСкомбанк;
- Універсал Банк;
- Банк Кредит Дніпро;
- банк "Восток";
- Мегабанк;
- А-банк;
- МТБ Банк;
- Індустріалбанк;
- Банк інвестицій і заощаджень;
- банк "Альянс";
- банк "Львів";
- банк "Глобус";
- Акордбанк.
Раніше також повідомлялося, що українські банки будуть перевіряти віддалено.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S &P віднесло банківський сектор України до 10-ї групи за рівнем ризиків. У неї входять країни з найбільшими ризиками для банківської системи. Крім України, до цієї групи потрапили Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія.
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