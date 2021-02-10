В Украине возвращают стресс-тесты банков: кого проверят

После обусловленного коронакризисом перерыва в Украине возобновляется стресс-тестирование банков и оценка качества их активов. Фокусом оценки устойчивости будет состояние активов финучреждений после прохождения острой фазы коронакризиса.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2021 году будут проходить 30 банков. На них приходится более 90% активов банковской системы. Это:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк

Укргазбанк;

Альфа-Банк;

Райффайзен банк Аваль;

Сбербанк;

Укрсиббанк;

ОТП банк;

Креди Агриколь банк;

ПроКредит банк;

Кредобанк;

Идея банк;

Правэкс-банк;

банк "Форвард";

ПУМБ;

банк "Пивденный";

ТАСкомбанк;

Универсал Банк;

Банк Кредит Днепр;

банк "Восток";

Мегабанк;

А-банк;

МТБ Банк;

Индустриалбанк;

Банк инвестиций и сбережений;

банк "Альянс";

банк "Львов";

банк "Глобус";

Аккордбанк.

Ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

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