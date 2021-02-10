В Украине возвращают стресс-тесты банков: кого проверят

После обусловленного коронакризисом перерыва в Украине возобновляется стресс-тестирование банков и оценка качества их активов. Фокусом оценки устойчивости будет состояние активов финучреждений после прохождения острой фазы коронакризиса.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2021 году будут проходить 30 банков. На них приходится более 90% активов банковской системы. Это:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк
- Укргазбанк;
- Альфа-Банк;
- Райффайзен банк Аваль;
- Сбербанк;
- Укрсиббанк;
- ОТП банк;
- Креди Агриколь банк;
- ПроКредит банк;
- Кредобанк;
- Идея банк;
- Правэкс-банк;
- банк "Форвард";
- ПУМБ;
- банк "Пивденный";
- ТАСкомбанк;
- Универсал Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- банк "Восток";
- Мегабанк;
- А-банк;
- МТБ Банк;
- Индустриалбанк;
- Банк инвестиций и сбережений;
- банк "Альянс";
- банк "Львов";
- банк "Глобус";
- Аккордбанк.
Ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.
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