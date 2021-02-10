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В Украине возвращают стресс-тесты банков: кого проверят

10 февраля, 08:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк узнает, как банковская система пережила острую фазу коронакризиса

После обусловленного коронакризисом перерыва в Украине возобновляется стресс-тестирование банков и оценка качества их активов. Фокусом оценки устойчивости будет состояние активов финучреждений после прохождения острой фазы коронакризиса.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2021 году будут проходить 30 банков. На них приходится более 90% активов банковской системы. Это:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк
  • Укргазбанк;
  • Альфа-Банк;
  • Райффайзен банк Аваль;
  • Сбербанк;
  • Укрсиббанк;
  • ОТП банк;
  • Креди Агриколь банк;
  • ПроКредит банк;
  • Кредобанк;
  • Идея банк;
  • Правэкс-банк;
  • банк "Форвард";
  • ПУМБ;
  • банк "Пивденный";
  • ТАСкомбанк;
  • Универсал Банк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • банк "Восток";
  • Мегабанк;
  • А-банк;
  • МТБ Банк;
  • Индустриалбанк;
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • банк "Альянс";
  • банк "Львов";
  • банк "Глобус";
  • Аккордбанк.

Ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно.

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Напомним, международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

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НБУ проверка банки список стресс-тест
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