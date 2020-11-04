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Вместе с Нигерией и Беларусью: украинские банки оказались в группе максимального риска

4 ноября, 13:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Агенство S&P оценило уровень рисков в банковской системе Украины

Международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

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Об этом сообщили аналитики S&P Global Ratings, которые рассчитали уровни отраслевых и страновых рисков для банков (BICRA), передает УНИАН.

Основные факторы, которые, по данным S&P, определяют риски банковского сектора Украины:

  • низкое качество активов, особенно в государственных банках;
  • низкие показатели благосостояния населения в международном контексте;
  • низкий уровень корпоративного управления и прозрачности из-за теневой экономики и широкого распространения коррупции.

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Позитивные моменты:

  • высокое качество банковского надзора и регулирования;
  • относительно высокий уровень предсказуемости;
  • принятие банковского закона.
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"Уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте", – резюмировали в агентстве.

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Напомним, за 10 месяцев 2020 года прибыль украинских банков составила 37,6 млрд гривен. Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.

Также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:

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банки рейтинг Украина S&P риски
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