Вместе с Нигерией и Беларусью: украинские банки оказались в группе максимального риска

Международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.
Об этом сообщили аналитики S&P Global Ratings, которые рассчитали уровни отраслевых и страновых рисков для банков (BICRA), передает УНИАН.
Основные факторы, которые, по данным S&P, определяют риски банковского сектора Украины:
- низкое качество активов, особенно в государственных банках;
- низкие показатели благосостояния населения в международном контексте;
- низкий уровень корпоративного управления и прозрачности из-за теневой экономики и широкого распространения коррупции.
Читайте также: МВФ оказался против тройного повышения гарантий по депозитам
Позитивные моменты:
- высокое качество банковского надзора и регулирования;
- относительно высокий уровень предсказуемости;
- принятие банковского закона.
"Уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте", – резюмировали в агентстве.
Напомним, за 10 месяцев 2020 года прибыль украинских банков составила 37,6 млрд гривен. Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.
Также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.
Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк