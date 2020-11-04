Вместе с Нигерией и Беларусью: украинские банки оказались в группе максимального риска

Международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

Реклама

Об этом сообщили аналитики S&P Global Ratings, которые рассчитали уровни отраслевых и страновых рисков для банков (BICRA), передает УНИАН.

Основные факторы, которые, по данным S&P, определяют риски банковского сектора Украины:

низкое качество активов, особенно в государственных банках;

низкие показатели благосостояния населения в международном контексте;

низкий уровень корпоративного управления и прозрачности из-за теневой экономики и широкого распространения коррупции.

Читайте также: МВФ оказался против тройного повышения гарантий по депозитам

Позитивные моменты:

высокое качество банковского надзора и регулирования;

относительно высокий уровень предсказуемости;

принятие банковского закона.

Реклама

"Уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте", – резюмировали в агентстве.

В тренде ОПЕК шлет России сигнал: новая волна пандемии может снова обрушить цену нефти

Напомним, за 10 месяцев 2020 года прибыль украинских банков составила 37,6 млрд гривен. Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.

Также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама