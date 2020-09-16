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Украинские банки будут проверять удаленно: зачем это нужно

16 сентября, 11:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

НБУ начнет применять новый подход не сразу

В Украине планируют изменить порядок проведения проверок банков и сделать инспекции финучреждений дистанционными. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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"Сегодня выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке. В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, осуществляет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов. С внедрением дистанционного подхода проверка преимущественно будет проходить удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной", – отметили в НБУ.

Так, инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

"Новый подход позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", – добавила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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Директор департамента выездных проверок Денис Новиков уточнил, что новый подход будет применяться после того, как плановые проверки возобновятся. Сейчас они приостановлены из-за карантина. Кроме того, понадобится решить некоторые технические вопросы.

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"Мы уже можем удаленно обрабатывать информацию, проводить интервью и собеседования с работниками банков. Однако максимальное использование дистанционного подхода будет возможно только после нормализации двух вопросов. Во-первых, предоставление инспекторам НБУ удаленного доступа к автоматизированной банковской системе для просмотра и получения данных. Во-вторых, банки должны начать вести электронный архив документов или как минимум иметь возможность сохранять документы в электронном виде", – сказал Новиков.

Новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Кроме того, НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

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Ранее замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказывала, как украинские банки страдают из-за просроченных кредитов. По ее словам, НБУ пока не ждет улучшения ситуации.

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НБУ проверка банки

Источник: Сегодня

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