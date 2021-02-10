Долар впав ще нижче, євро дорожчає: офіційний курс валют

На середу, 10 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,64 грн;

1 євро – 33,44 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

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Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на три копійки після падіння курсу на 10 копійок у попередній банківський день. За тиждень – з 3 по 10 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 42 копійки.

Долар перебуває на мінімальних позначках з початку вересня 2020 року, тобто за п'ять місяців.

Падіння курсу євро сповільнилося. Євровалюта подешевшала на дві копійки після зниження курсу на 17 копійок день тому. Так дешево євро не коштував із середини листопада 2020 року.

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Вартість 10 російських рублів 10 лютого зросла на копійку.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, зважаючи на показники на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У вівторок, 9 лютого, долар на міжбанку подорожчав на шість копійок у купівлі й на сім – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,70/27,71 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на 17 копійок у купівлі й на 18 – у продажу. До закриття євро торгували на рівні 33,49/33,52 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки здійснювали, зважаючи на середній курс 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його тільки як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс у 2021 році становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни ростуть, незважаючи на падіння курсу долара, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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