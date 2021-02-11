Гривня падає. Чому долар почав зростати і чи надовго це?

В Україні після тривалого падіння помітно подорожчали долар і євро. Тенденція до девальвації гривні була запущена з початку тижня. А в найближчі дні очікується корекція курсу до рівня 28,95 грн/дол. і 33,95 грн/євро.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

На його думку, падіння гривні відбувається під впливом суто ринкових факторів:

НБУ прагне не допустити надмірного, як в 2019 році, зміцнення нацвалюти;

зростає попит на долари і євро з боку імпортерів (на тлі відновлення ділової активності);

пропозиція іноземної валюти впала, адже нерезиденти пішли з ринку після вівторкового аукціону з розміщення ОВДП.

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При цьому курс гривні залишиться під контролем. Адже з прискоренням ділової активності Нацбанк, швидше за все, підвищить облікову ставку. Разом з нею виросте прибутковість ОВДП, а значить з'явиться більше зацікавлених у їхній купівлі.

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А чим вище інвестиції нерезидентів в гривневі ОВДП – тим більша пропозиція іноземної валюти, а значить нижчий її курс. При цьому Нацбанк зможе скористатися дешевим доларом для поповнення валютних резервів, які "схудли" в січні.

Нагадаємо, незважаючи на лютневе зниження курсу долара, ціни в Україні продовжили рости. Чому так відбувається, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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