Русский
$ 27,77
33,67
  1. Економічні новини
  2. Фінанси

Гривня падає. Чому долар почав зростати і чи надовго це?

11 лютого, 13:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Українська валюта почала падати виключно через ринкових чинників, вважають аналітики

В Україні після тривалого падіння помітно подорожчали долар і євро. Тенденція до девальвації гривні була запущена з початку тижня. А в найближчі дні очікується корекція курсу до рівня 28,95 грн/дол. і 33,95 грн/євро.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

На його думку, падіння гривні відбувається під впливом суто ринкових факторів:

  • НБУ прагне не допустити надмірного, як в 2019 році, зміцнення нацвалюти;
  • зростає попит на долари і євро з боку імпортерів (на тлі відновлення ділової активності);
  • пропозиція іноземної валюти впала, адже нерезиденти пішли з ринку після вівторкового аукціону з розміщення ОВДП.

Читайте також: 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина для закоханих

В тренді
Продукти дорожчають: чим викликане зростання цін (відео)

При цьому курс гривні залишиться під контролем. Адже з прискоренням ділової активності Нацбанк, швидше за все, підвищить облікову ставку. Разом з нею виросте прибутковість ОВДП, а значить з'явиться більше зацікавлених у їхній купівлі.

Реклама

А чим вище інвестиції нерезидентів в гривневі ОВДП – тим більша пропозиція іноземної валюти, а значить нижчий її курс. При цьому Нацбанк зможе скористатися дешевим доларом для поповнення валютних резервів, які "схудли" в січні.

Нагадаємо, незважаючи на лютневе зниження курсу долара, ціни в Україні продовжили рости. Чому так відбувається, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар девальвація міжбанк курс гривні курс долара валютний ринок

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Долар впав до психологічної позначки, євро – на мінімумі з осені: курс валют
Долар впав до психологічної позначки, євро – на мінімумі з осені: курс валютФінанси
Долар на міжбанку дістався психологічної позначки
Долар на міжбанку дістався психологічної позначкиФінанси
Долар впав до мінімуму за п'ять місяців: офіційний курс
Долар впав до мінімуму за п'ять місяців: офіційний курсФінанси
Долар впав ще нижче, євро дорожчає: офіційний курс валют
Долар впав ще нижче, євро дорожчає: офіційний курс валютФінанси
Курс долара в Україні йде у новий діапазон: що діється на міжбанку
Курс долара в Україні йде у новий діапазон: що діється на міжбанкуФінанси
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за доларФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти