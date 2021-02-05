Цифра дня. Скільки валютних резервів "проїла" Україна за місяць

Станом на 1 лютого 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,8 млрд доларів США в еквіваленті. За січень вони зменшилися на 1,1%, або на 300 млн доларів. Падіння відбулося насамперед через виплати за держборгом.

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Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Основні чинники, що вплинули на обсяг ЗВР в січні 2021 року:

Операції уряду з управління держборгом. Загальний обсяг платежів склав 311,4 млн дол., а валютні надходження від розміщення ОВДП – 48,2 млн дол.

Операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Загальна сума інтервенцій з продажу валюти – 20 млн дол., З купівлі – 40 млн дол.

Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості і курсів валют. Зменшення склало 68,7 млн дол.

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У підсумку обсяг міжнародних резервів покриває 4,7 місяця майбутнього імпорту. У НБУ відзначають, що цього достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.

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Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року ЗВР України досягли максимуму за 8 років – 29,1 млрд доларів.

Також аналітики ICU таке очікують, що золотовалютні резерви складуть 31 млрд доларів в 2021 році. Це означає, що вперше за 11-12 років перевищиться рівень "достатньої кількості" резервів, який розраховує МВФ.

До речі, місія Міжнародного валютного фонду продовжила роботу в Україні:

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