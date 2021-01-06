Валютні резерви України побили рекорд за 8 років

Грошей вистачає для виконання всіх зобов'язань, запевняють у Нацбанку

Станом на 1 січня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 29,1 млрд доларів США в еквіваленті. Отже, їхній обсяг досяг максимуму за 8 років. Нинішній показник вище торішнього на 3,8 млрд доларів.

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При цьому тільки за грудень-2020 резерви зросли майже на 3 млрд дол.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Основні фактори, які вплинули на обсяг ЗВР в 2020 році:

Політика НБУ на валютному ринку. Обсяги чистої покупки валюти за рік перевищили 1 млрд дол.

Обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати склали 10,4 млрд доларів, а запозичення – 10,3 млрд дол.

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Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Підвищення склало 2,3 млрд дол.

Нинішній обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. У НБУ відзначають, що цього достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch очікувало, що до кінця 2020 року обсяг міжнародних резервів України складе 27,4 млрд доларів.

Однак, як бачимо, цей прогноз був в результаті перевищено, навіть незважаючи на те, Україна не отримала другий транш МВФ до кінця 2020 року.

Перший транш за програмою stand-by Україна отримала на початку червня-2020. Загальний обсяг програми становить близько 5 млрд доларів. Передбачається, що протягом 16 місяців дії програми ця сума буде надана чотирма траншами.

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При цьому робота місії МВФ в Україні затяглася. Зустрічі стартували ще 21 грудня, але через новорічних свят і дистанційної роботи (і пов'язаної з цим різницю часових поясів) ще не закінчилися. Рішення про надання або ненадання траншей за кредитними програмами МВФ приймається за підсумками роботи таких місій.

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