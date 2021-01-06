Цифра дня. Скільки Україна заборгувала МВФ і коли будуть пікові виплати 2021 року

Україна повинна повернути Міжнародному валютному фонду (МВФ) 2021 року 1,155 млрд SDR, це близько 1,7 млрд доларів за поточним курсом. Тобто в перерахунку на кількість громадян, кожен українець повинен віддати фонду близько 1200 гривень.

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Перший платіж запланований на 4 лютого – 98,5 млн SDR. Найбільші платежі на 295,5 млн SDR заплановані на 12 березня і 13 вересня.

Про це свідчать дані з сайту МВФ.

Загалом протягом 15 років – з 2021 по 2036 рр. – платежі України на користь МВФ повинні становити 8,06 млрд SDR, або близько 11,7 млрд доларів.

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Зокрема, 2022 року Україна заплатить 1,67 млрд SDR, 2023-го – 19,8 млрд SDR, 024-го – 1,81 млрд SDR, 2025-го – 1,12 млрд SDR.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ переніс два транші для України на 2021 рік.

При цьому робота місії МВФ в Україні затягнулася. Зустрічі стартували ще 21 грудня, але через новорічні свята та дистанційну роботу (і пов'язану з цим різницю часових поясів) ще не закінчилися. Рішення про надання або ненадання траншів за кредитними програмами МВФ приймається за підсумками роботи таких місій.

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Розміри другого і третього траншів – по 700 млн дол.

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