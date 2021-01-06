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Цифра дня. Скільки Україна заборгувала МВФ і коли будуть пікові виплати 2021 року

6 січня, 11:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Надання нових траншів фонду поки затримується

Україна повинна повернути Міжнародному валютному фонду (МВФ) 2021 року 1,155 млрд SDR, це близько 1,7 млрд доларів за поточним курсом. Тобто в перерахунку на кількість громадян, кожен українець повинен віддати фонду близько 1200 гривень.

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Перший платіж запланований на 4 лютого – 98,5 млн SDR. Найбільші платежі на 295,5 млн SDR заплановані на 12 березня і 13 вересня.

Про це свідчать дані з сайту МВФ.

Загалом протягом 15 років – з 2021 по 2036 рр. – платежі України на користь МВФ повинні становити 8,06 млрд SDR, або близько 11,7 млрд доларів.

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Зокрема, 2022 року Україна заплатить 1,67 млрд SDR, 2023-го – 19,8 млрд SDR, 024-го – 1,81 млрд SDR, 2025-го – 1,12 млрд SDR.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ переніс два транші для України на 2021 рік.

При цьому робота місії МВФ в Україні затягнулася. Зустрічі стартували ще 21 грудня, але через новорічні свята та дистанційну роботу (і пов'язану з цим різницю часових поясів) ще не закінчилися. Рішення про надання або ненадання траншів за кредитними програмами МВФ приймається за підсумками роботи таких місій.

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Розміри другого і третього траншів – по 700 млн дол.

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Джерело: Сьогодні

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