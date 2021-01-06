Денег хватает для выполнения всех обязательств, уверяют в Нацбанке

По состоянию на 1 января 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 29,1 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, их объем достиг максимума за 8 лет. Нынешний показатель выше прошлогоднего на 3,8 млрд долларов.

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При этом только за декабрь-2020 резервы выросли почти на 3 млрд долл.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Основные факторы, которые повлияли на объем ЗВР в 2020 году:

Политика НБУ на валютном рынке. Объемы чистой покупки валюты за год превысили 1 млрд долл.

Объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга. Выплаты составили 10,4 млрд долларов, а заимствования – 10,3 млрд долл.

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В тренде Валютные резервы Украины побили рекорд за 8 лет

Переоценка стоимости финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. Повышение составило 2,3 млрд долл.

Нынешний объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. В НБУ отмечают, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ожидало, что к концу 2020 года объем международных резервов Украины составит 27,4 млрд долларов.

Однако, как видим, этот прогноз был в итоге превышен, даже несмотря на то, Украина не получила второй транш МВФ до конца 2020 года.

Первый транш по программе stand-by Украина получила в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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При этом работа миссии МВФ в Украине затянулась. Встречи стартовали еще 21 декабря, но из-за новогодних праздников и дистанционной работы (и связанной с этим разницы часовых поясов) еще не закончились. Решение о предоставлении или не предоставлении траншей по кредитным программам МВФ принимается по итогам работы таких миссий.

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