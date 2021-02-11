Гривня падает. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?

В Украине после длительного падения заметно подорожали доллар и евро. Тенденция к девальвации гривни была запущена с начала недели. А в ближайшие дни ожидается коррекция курса к уровню 28,95 грн/долл. и 33,95 грн/евро.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его мнению, падение гривни происходит под влиянием сугубо рыночных факторов:

НБУ стремится не допустить чрезмерного, как в 2019 году, укрепления нацвалюты;

растет спрос на доллары и евро со стороны импортеров (на фоне восстановления деловой активности);

предложение иностранной валюты упало, ведь нерезиденты ушли с рынка после вторничного аукциона по размещению ОВГЗ.

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В тренде Доллар и евро подорожали после падения: официальный курс валют

При этом курс гривни останется под контролем. Ведь с ускорением деловой активности Нацбанк, скорее всего, повысит учетную ставку. Вместе с ней вырастет доходность ОВГЗ, а значит появится больше заинтересованных в их покупке.

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А чем выше инвестиции нерезидентов в гривневые ОВГЗ – тем больше предложение иностранной валюты, а значит ниже ее курс. При этом Нацбанк сможет воспользоваться дешевым долларом для пополнения валютных резервов, которые "похудели" в январе.

Напомним, несмотря на февральское снижения курса доллара, цены в Украине продолжили расти. Почему так происходит, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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