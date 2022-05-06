Естонія випустить ексклюзивні монети, присвячені Україні — який вигляд вони матимуть (фото)

Виручені кошти з продажу монети передадуть безпосередньо Національному банку України

Монету випустять номіналом в 2 євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Банк Естонії

Банк Естонії анонсував випуск монет номіналом 2 євро з підписом "Слава Україні", дизайн яких створила українка. Очікують, що спеціально розроблені монети будуть випущені до кінця цього року з тиражем до 40 тис, а виручку передадуть НБУ.

Про це повідомили у пресслужбі Банку Естонії.